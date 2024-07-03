Берлин: Украине самой решать, когда начинать переговоры с РФ

Правительство Германии "приняло к сведению" высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, предложившего Украине прекратить огонь и начать переговоры с Россией. "Мы убеждены, что ни одна страна не заинтересована в справедливом и прочном мире больше, чем сама Украина. Однако мы также считаем, что само по себе прекращение огня без отвода российских войск было бы принуждением к миру", - заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) на правительственной пресс-конференции в среду, 3 июля, отвечая на вопрос корреспондента DW.

По ее словам, такое прекращение огня "зафиксировало бы те нелегальные аннексии", которые совершила Россия в Украине, а "это противоречило бы международным принципам". Кроме того, правительство Германии убеждено, что "только Украина должна решать, когда и на каких условиях она вступит в переговоры с Россией".

При этом Кристиане Хоффман отметила, что внешняя политика ЕС определяется Европейским советом и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам, поэтому в Берлине исходят из того, "что премьер-министр Венгрии сделал эти заявления в качестве премьер-министра Венгрии".

Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня

Глава правительства Венгрии в ходе своего первого с начала войны в Украине визита в Киев предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность временного прекращения огня. Выступая на совместной пресс-конференции с Зеленским 2 июля, Орбан отметил, что Будапешт ценит инициативы Киева, направленные на достижение мира, но считает, что их реализация потребует много времени. Прекращение огня, по мнению премьера, может ускорить переговорный процесс.

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил в эфире украинского телемарафона, что Зеленский выслушал предложение Орбана и в ответ изложил венгерскому премьеру свою позицию. По словам Жовквы, такие процессы, как прекращение огня, не могут рассматриваться в отрыве от саммитов мира, которые проводят Украина и другие страны без участия России.