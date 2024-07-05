Орбан констатировал пропасть между позициями Киева и Москвы

После переговоров с Зеленским и Путиным премьер Венгрии Орбан заявил, что понял, насколько далеки позиции Киева и Москвы. Он пообещал вести работу по урегулированию ситуации. В ЕС критикуют визит Орбана в РФ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел к выводу, что позиции украинской и российской сторон по прекращению войны в Украине крайне далеки друг от друга. Об этом он заявил в пятницу, 5 июля, в ходе визита в Москву, добавив, что намерен продолжать работу по урегулированию ситуации.

"Нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны, - приводит "Интерфакс" слова Орбана на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. - Однако важнейший шаг мы сделали: установили контакт, и я буду работать и дальше в этом направлении".

Венгерский премьер рассказал, что узнал мнение Путина по трем вопросам: о различных мирных инициативах, о возможности прекращения огня и мирных переговоров и его видение Европы после войны.

Перед поездкой в Москву Орбан заявил, что хотя председательствующая в ЕС по ротации Венгрия не имеет мандата на ведение переговоров от имени Брюсселя, он "не может сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится". "Мы будем служить важным инструментом для того, чтобы сделать первые шаги на пути к миру", - написал он в соцсети X , добавив, что в этом заключается миротворческая миссия Будапешта.

Фон дер Ляйен: Политика умиротворения не остановит Путина

Ведущие политики ЕС подвергли резкой критике поездку Орбана в Россию. "Политика умиротворения не остановит Путина, - написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в соцсети X. - Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине".

О том, что Орбан не представляет Евросоюз на переговорах в Москве, заявили глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель , председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Позиция ЕС предельна ясна: мы осуждаем российскую агрессивную войну. Украина может положиться на нашу помощь", - написал Шольц в X в связи с визитом Орбана в Россию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подчеркнул, что Орбан не представлял Североатлантический альянс в ходе встречи с Путиным. По его словам, Венгрия заранее проинформировала НАТО об этом визите Орбана, и он ожидает, что венгерский премьер расскажет о своих переговорах в Москве на саммите альянса, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне. На пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг указал на важность того, чтобы все были едины во мнении, что Россия является агрессором в конфликте с Украиной.