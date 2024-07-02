Орбан в Киеве: теплый прием после длительного похолодания

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время неанонсированного визита в Киев пообещал уладить споры между странами и предложил подумать о "прекращении огня". С чем еще приехал Орбан в Украину? Репортаж DW.

Кортеж из многочисленных черных автомобилей в центре Киева. Повышенные меры предосторожности. В украинскую столицу во вторник, 2 июля, с визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это первое посещение им Украины после начала полномасштабного российского вторжения. В последний раз Орбан посещал Киев в 2015 году для встречи с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

И вот Орбан, последовательный критик украинских евроинтеграционных стремлений, откровенный противник военной и финансовой помощи Украине от ЕС и НАТО, приехал в Киев с неанонсированным визитом. Это произошло спустя лишь пару дней после встречи Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского на саммите ЕС в Брюсселе, где у них был короткий частный разговор. А в Киеве у них состоялись полноценные переговоры, после которых премьер-министр Венгрии заявил, что хочет разрешить все споры между двумя странами.

Орбан хочет сконцентрироваться на будущем

"Есть много таких вопросов между нашими странами, которые нужно урегулировать, о которых мы вели переговоры в предыдущие годы. Я прибыл сюда с целью продвинуться вперед в решении этих двусторонних вопросов. Мы провели конструктивные переговоры, мы пытаемся закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущем", - сказал Виктор Орбан во время совместного с Владимиром Зеленским брифинга.

По его словам, в ближайшее время Венгрия и Украина подпишут глобальное соглашение о сотрудничестве, потому что официальный Будапешт хочет участвовать в модернизации украинской экономики. Виктор Орбан также предложил Владимиру Зеленскому подумать о "прекращении огня", чтобы ускорить мирные переговоры, ведь война России в Украине оказывает большое влияние на безопасность Европы. "В течение следующих шести месяцев Венгрия будет председательствовать в Европейском Союзе. И со своим первым визитом я приехал сюда, потому что мир - это важный вопрос", - отметил Виктор Орбан.

На брифинге по итогам двусторонних переговоров венгерский премьер выглядел довольно решительным в своих заявлениях в отличие от украинского президента, у которого было грустное или даже несколько разочарованное выражение лица. Хотя Владимир Зеленский, подводя итоги переговоров, заявил, что сторонам удалось обсудить немало вопросов - и о соседских отношениях, и о торговле, и о трансграничном сотрудничестве, а также инфраструктурные энергетические вопросы, вопросы гуманитарной сферы, в частности, об открытии украинской школы в Венгрии, которую профинансирует венгерская сторона. "Содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами, который будет регулировать все наши отношения и основан на зеркальном подходе в отношениях между странами", - заявил Владимир Зеленский.

Как на визит Орбана в Киев отреагировали украинцы?

Впрочем, в то, что отношения между Украиной и Венгрией улучшатся, не очень-то верят обычные украинцы, с которыми пообщалась DW. "Я не верю, что у нас что-то изменится в отношениях с Венгрией. Это большая политическая игра. Хорошо, что Орбан приехал в Киев, но нам всегда тормозил все наши продвижения в ЕС и НАТО, поэтому вряд ли он отступит от этого. Я смотрю на эти флажки погибших, и просто не верится, что эта война закончится, потому что Орбан хочет нам принести мир", - говорит Ирина, которая пришла на Майдан Независимости возложить цветы у импровизированной аллее памяти, где родные погибших воинов ВСУ оставляют флажки как символ вклада человека в победу Украины.

"Мы ничего не знаем о визите Орбана, но надеемся, что он изменит свое отношение к Украине после этого и будет помогать нам в войне с Россией, а не так, как сейчас делает все, чтобы мы проиграли, и все блокирует", - отмечает студентка Алина.

"Я не понимаю, как Орбан сегодня настолько спокойно приезжает в Киев? Он призывает отдать его стране часть Украины, а мы его принимаем на самом высоком уровне и еще и соглашения какие-то подписываем", - возмущается пожилой мужчина.

Орбан в Киеве преследует свои цели?

В оппозиционной парламентской фракции "Европейская солидарность" считают положительным сигналом визит Виктора Орбана в Киев, поскольку Украине нужно общаться не только с друзьями и лояльным проукраинским лагерем, но и со сложными соседями. "Дипломатия - это не прогулка по райским садам, здесь нужно говорить со всеми, объединять всех вокруг поддержки Украины против нашего врага, которым является Россия", - написала в Telegram сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Журналист и политолог Вадим Денисенко не исключает, что Виктор Орбан хочет "выторговать" место одного из посредников в будущих мирных переговорах. "Позиция посредника является для него архиважной по двум причинам: во-первых, у него серьезные внутренние проблемы с оппозицией, которая дышит ему в затылок. А во-вторых, у него проблемы с ЕС. Позиция посредника позволит решить обе проблемы", - написал Денисенко на своей странице в Facebook. Впрочем, по его мнению, таких переговорщиков будет гораздо больше ближе к самим мирным переговорам. "Орбан не последний. В мире запахло мирными переговорами, и десятки политиков сейчас захотят сыграть в эту игру. И у всех этих политиков будут исключительно свои прагматические интересы, а не любовь к Украине", - отмечает Вадим Денисенко.

Политолог Сергей Таран считает, что Орбан приехал в Киев, чтобы попытаться дать второе дыхание внешней политике Венгрии, которая при его каденции превратилась в геополитического "отступника". "Теперь, когда Венгрия шесть месяцев будет формально председательствовать в Европейском Союзе и будет организовывать работу Совета ЕС, Орбану нужно показать, что Будапешт хоть немного умеет делать сознательные внешнеполитические шаги. Тем более, что в последние месяцы из-за американских выборов и хода войны в Украине появились ожидание возможного крупного геополитического торга. Участие в этом торге и хочет принять Орбан", - написал политолог на своей странице в Facebook.