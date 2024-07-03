"Троянский конь в ЕС": немецкие СМИ о визите Орбана в Киев

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев 2 июля 2024 года привлек к себе внимание политических обозревателей и комментаторов немецких изданий. DW собрала их самые яркие высказывания.

SZ: Орбан - "троянский конь Москвы в ЕС"

Газета Süddeutsche Zeitung (SZ) пишет, что своим визитом в Киев и заявлениями Виктор Орбанфактически доказал, что его роль - быть своеобразным "троянским конем" в Евросоюзе. "В адрес режима венгерского премьер-министра Виктора Орбана не скажешь никаких похвальных слов. Достаточно того, что Орбану, который годами вытирал ноги о ценности ЕС, теперь разрешили на полгода председательствовать в Совете ЕС. А накануне этого председательства Венгрии в Совете ЕС Орбан продемонстрировал, что им движет, когда назвал Европейский суд, принявший решение против Венгрии, "судом Джорджа Сороса". Тем самым венгерский премьер еще больше культивирует распространяемый им же антисемитский стереотип об американском миллиардере, как о якобы главном инициаторе мирового заговора", - объясняет комментатор издания.

Виктор Орбан и Владимир Зеленский в Киеве, 2 июля Фото: Zoltan Fischer/Hungarian PM's Press Office/MTI via AP

"Позиция Орбана, который блокирует и тормозит оказание помощи ЕС Украине, также не принесла ему славы. Несмотря на это, Орбан иногда говорит правду, которую другие политкорректные европейские главы государств и правительств предпочитают не озвучивать, как, к примеру, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Например, о том, что Украина на самом деле не соответствует условиям для начала переговоров о ее вступлении (в ЕС. - Ред.), несмотря на все попытки обелить ее имидж со стороны Еврокомиссии. В стране, которая находится в состоянии войны, тревожно ухудшилась ситуация с демократией, а коррупция процветает, как никогда, на что неоднократно указывали расследования SZ", - пишет автор.

"Впрочем, тот факт, что Орбан иногда метко высказывается, еще не означает того, что к нему следует прислушиваться как к якобы посланнику мира. И неслучайно визит Орбана в Киев был совершен не от имени ЕС. Ведь Орбан говорил лишь от имени главы венгерского правительства. Его предложение о прекращении огня как о предпосылке для мирных переговоров Москвы и Киева является нереалистичным и могло бы поступить хоть от самого Путина. На самом деле российский президент лишь недавно подчеркнул, что требует полной фактической капитуляции Украины. Орбану это известно. Тот факт, что он, несмотря ни на что, выдвинул это предложение, закрепляет за ним репутацию "троянского коня Москвы в ЕС", - заключает комментатор SZ.

taz: Мир от Орбана "на условиях Москвы"

С этой мыслью перекликается и вывод политического обозревателя издания taz. "Орбан считается самым прокремлевским премьер-министром в Брюсселе (среди глав государств и правительств стран-членов ЕС. - Ред.). До сих пор он не упускал случая насолить Украине. Будапешт неоднократно задерживал или блокировал финансовую и военную помощь Киеву и пытался предотвратить санкции против Москвы. Остается только вопрос "мира". Будь на то воля Орбана, Киеву пришлось бы немедленно сесть за стол переговоров - на условиях Москвы. Хорошо зная, что эта позиция будет усилена победой ультраправых на выборах во Франции, согласиться на нее было бы равнозначно политическому самоубийству для Зеленского. Потому что это - деликатный акт балансировки. Удастся ли Зеленскому справиться с ним и как именно - еще покажет время", - отмечает комментатор taz.

Bayern: Орбан думал в Киеве о российском газе

Комментатор медиагруппы Bayern, в которую входит и издание Passauer Neue Presse, считает, что за визитом и заявлениями Орбана могли стоять и чисто экономические соображения. "Орбан, возможно, думал о российском газе, который до сих пор поступает в его страну через Украину. Орбан остается Орбаном", - отмечает обозреватель издания. Впрочем, предложения венгерского премьера тоже не стоит отметать, поскольку нынешний "дипломатический тупик должен быть преодолен", считает политобозреватель медиагруппы Bayern.

Тем временем католическая газета Die Tagespost обратила внимание на другой аспект визита Орбана, назвав его "довольно неоднозначным жестом". "С одной стороны, Орбан прибыл в Киев как премьер-министр Венгрии, обсуждая двусторонние вопросы, такие как права венгерского меньшинства, что является абсолютно легитимным. С другой стороны, он сейчас в качестве председателя Совета ЕС и говорил от имени ЕС о войне и мире. А для этого он должен действовать в согласии с институтами ЕС. Ни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ни нынешний верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, ни его преемница Кая Каллас не были привлечены к инициативе Орбана", - отмечает комментатор издания. "Если Европейский Союз хочет укреплять глобальный политический вес, он нуждается в единстве и сплоченности. Поездка Виктора Орбана в Киев, к сожалению, свидетельствует об обратном", - резюмирует обозреватель Die Tagespost.