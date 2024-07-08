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Председатель КНР Си выступил за прекращение огня в Украине

Александра Иванова
8 июля 2024 г.

По итогам встречи с премьером Венгрии Орбаном Си Цзиньпин призвал мировое сообщество способствовать возобновлению диалога между Москвой и Киевом.

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Председатель КНР Си Цзиньпин принимает премьера Венгрии Виктора Орбана в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин принимает премьера Венгрии Виктора Орбана в ПекинеФото: China Daily via REUTERS

В войне России против Украины необходимо добиться прекращения огня с последующим началом мирных переговоров. Международное сообщество должно способствовать возобновлению прямого диалога между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине в понедельник, 8 июля.

Прекращение огня в войне России против Украины и последующие мирные переговоры "будут отвечать интересам всех затронутых сторон", приводят слова китайского лидера государственные СМИ КНР.

Указывается, что Си не стал вдаваться в подробности относительно того, на каких условиях может вступить в силу режим прекращения огня в Украине и какие стороны должны участвовать в этом процессе. Лидер КНР отметил только, что для этого нужна "позитивная энергия".

"Миротворческая миссия" Виктора Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна по ротационному принципу 1 июля стала на полгода председателем Евросовета, до визита в Пекин по собственной инициативе отправился сначала в Киев, а затем - в Москву, чтобы обсудить возможные условия окончания войны России с Украиной.

В Евросоюзе резко раскритиковали визит Орбана в РФ, заявив, что он действует исключительно как премьер Венгрии и "никоим образом" не представляет в Москве интересы ЕС.

В преддверии встречи Виктора Орбана с Си Цзиньпином в Пекине китайские государственные СМИ написали, что лидеры собираются  провести "углубленный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Сам Орбан подчеркнул 8 июля в соцсети X, что Китай является "ключевой державой в создании условий для мира в войне России с Украиной".

На протяжении последнего времени западные наблюдатели неоднократно высказывали предположение, что Китай снабжает Россию товарами  двойного назначения,  поддерживая тем самым боеспособность ВС РФ.

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