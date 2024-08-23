Премьер Индии в Киеве призвал Украину и Россию к переговорам

Нарендра Моди в ходе визита в Киев призвал Украину и Россию провести мирные переговоры. Он заявил, что Нью-Дели "с избытком" окажет украинской стороне гуманитарную помощь.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента Украины Владимира Зеленского согласиться провести переговоры с Россией, чтобы положить конец войне, развязанной Москвой. В ходе встречи с Зеленским в Киеве в пятницу, 23 августа, Моди предложил себя в качестве "друга"-посредника, чтобы помочь в установлении мира.

Во время совместного выступления перед журналистами индийский премьер заявил, что прибыл в Киев с посланием мира, и призвал начать диалог между Россией и Украиной при первой же возможности. "Путь к урегулированию может быть найден только через диалог и дипломатию. И мы должны двигаться в этом направлении, не теряя времени", - цитирует Моди агентство Reuters.

Заявив, что его страна "твердо стоит за мир", Нарендра Моди подчеркнул, что Индия "не была нейтральной с первого дня" войны между Украиной и Россией, заняв определенную сторону. Между тем официально Нью-Дели с начала полномасштабного вторжения России в Украину старается сохранить нейтралитет, отмечает агентство dpa. Индия не поддерживает западные санкции против Москвы и регулярно выступает за урегулирование военного конфликта путем диалога, хотя и не выдвигает никаких конкретных предложений.

Премьер-министр Индии также пообещал, что Украине будет "с избытком" предоставлена гуманитарная помощь. "Какая бы помощь ни потребовалась с гуманитарной точки зрения, Индия всегда будет с вами и сделает все возможное, чтобы поддержать вас", - приводит слова Моди на встрече с Зеленским агентство AFP.

Оба лидера назвали визит историческим. "Этот визит очень дружественный и важный для всех украинцев", - сказал Владимир Зеленский журналистам.

В киевском Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне Нарендра Моди и Владимир Зеленский почтили память детей, погибших в результате российской агрессии. Лидеры Украины и Индии положили игрушки к месту мультимедийного мартиролога "Дети".

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, находящийся в Киеве вместе с Нарендрой Моди, заявил что тот пригласил Владимира Зеленского нанести ответный визит в Индию.

В июле Моди приезжал в Москву

8-9 июля Нарендра Моди посетил Москву, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным. В день их встречи 8 июля российские войска нанесли массированный удар по Украине, в том числе по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

На встрече с Путиным премьер Индии, пытающейся поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Россией, призвал прекратить войну в Украине и достичь мира с помощью диалога, а также выразил "боль и ужас" по поводу гибели детей в киевской больнице. "Когда убивают невинных детей, когда видишь, как они умирают, сердце болит, и эта боль невыносима", - подчеркнул Моди.

Владимир Зеленский тогда подверг критике визит Моди в Москву. "Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям - видеть, как в такой день лидер крупнейшей в мире демократии обнимает в Москве самого кровавого преступника в мире", - отметил он.