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Премьер-министр Индии призвал к возвращению к миру в Украине

Сергей Куприков
21 августа 2024 г.

Нарендра Моди во время визита в Украину намерен поговорить с Владимиром Зеленским о "перспективах мирного урегулирования нынешнего украинского конфликта".

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди Фото: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

Перед визитом в Украину премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал "вернуться к миру". "Как друг и партнер, мы надеемся на скорейшее возвращение мира и стабильности в регионе", - написал Моди в среду, 21 августа, на своей странице в соцсети Х. 23 августа после поездки в Польшу Моди посетит Украину.

Визит в Киев индийский премьер также назвал возможностью "развить темы предыдущих бесед". При этом он хотел бы поговорить с президентом Владимиром Зеленским о "перспективах мирного урегулирования нынешнего украинского конфликта" и "углублении индийско-украинской дружбы", говорится в сообщении.

В ходе визита ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией. Это первый визит Моди в Украину с момента установления дипломатических отношений 30 лет назад.

8-9 июля премьер-министр Индии был с официальным визитом в России, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Индия до сих пор избегала прямого осуждения нападения России на Украину и вместо этого призывала обе воюющие стороны к диалогу. С Россией страна поддерживает тесные отношения со времен холодной войны. В то же время Индия также стремится к партнерству в области безопасности с Западом, желая заручиться его поддержкой против конкурирующего Китая, указывает агентство AFP.

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