Премьер Индии Моди готов посредничать между РФ и Украиной

Нарендра Моди перед поездкой в Украину посетил Польшу. На встрече с ним польский премьер Дональд Туск напомнил о праве Киева на защиту границ, Моди в свою очередь призвал к "диалогу и дипломатии" между РФ и Украиной.

Премьер-министр Индии Нарендра Модиготов выступить посредником между Киевом и Москвой, развязавшей войну против Украины. "Мы выступаем за диалог и дипломатию, чтобы как можно скорее восстановить мир и стабильность. Индия готова внести в это вклад совместно с дружественными странами", - сообщил Моди в четверг, 22 августа, в Варшаве, по окончании встречи с главой правительства Польши Дональдом Туском. Кроме того, он заявил о "твердой убежденности Индии в том, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя". Индийский премьер прибыл в Польшу в преддверии визита в Украину.

В свою очередь польский премьер заявил: "Я очень рад, что премьер-министр подтвердил свою готовность лично работать над мирным, справедливым и быстрым окончанием войны. Мы убеждены, что Индия может сыграть в этом очень важную роль". В то же время он напомнил о праве Украины защищать собственные границы: "История научила наши народы, насколько важно уважать правила и соблюдать границы и территориальную целостность", - подчеркнул Дональд Туск.

Индия до сих пор избегает прямого осуждения военной агрессии России против Украины. С РФ она поддерживает тесные отношения со времен холодной войны. В то же время Индия стремится к партнерству в сфере безопасности с Западом, желая заручиться его поддержкой против конкурирующего Китая, указывает агентство AFP.

Моди едет в Киев после визита в Москву

В Украине ожидают прибытия Моди 23 августа. Это будет первый визит индийского лидера в страну за прошедшие 30 лет. За несколько недель до предстоящей поездки в Киев премьер Индии посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным. В день их встречи 8 июля российские войска нанесли массированный удар по Украине, в том числе по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Премьер Индии призвал тогда прекратить войну в Украине и достичь мира с помощью диалога, а также выразил "боль и ужас" по поводу гибели детей в киевской больнице. "Когда убивают невинных детей, когда видишь, как они умирают, сердце болит, и эта боль невыносима", - заявил Моди.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал визит Моди в Россию "разочарованием". "Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям - видеть, как в такой день лидер крупнейшей в мире демократии обнимает в Москве самого кровавого преступника в мире", - отметил он.