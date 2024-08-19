Премьер-министр Индии Моди встретится в Киеве с Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 августа посетит Украину с официальным визитом. "Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство", - заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 19 августа.

Ожидается, что во время встречи Зеленский и Моди обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Кроме того, планируется подписание ряда документов между двумя странами, сообщили в офисе президента Украины.

В марте между Нарендрой Моди и Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор, в ходе которого украинский лидер пригласил индийского премьера приехать в Украину. В июне они встретились на полях саммита "большой семерки" в Италии. В ходе этой встречи Моди подтвердил, что "Индия продолжит делать все возможное для поддержки мирного урегулирования".

В июле Моди приезжал в Москву

Нарендра Моди 8-9 июля посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным. В день их встречи 8 июля российские войска нанесли массированный удар по Украине, в том числе по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

На встрече с Путиным премьер Индии призвал прекратить войну в Украине и достичь мира с помощью диалога, а также выразил "боль и ужас" по поводу гибели детей в киевской больнице. "Когда убивают невинных детей, когда видишь, как они умирают, сердце болит, и эта боль невыносима", - подчеркнул Моди.

Владимир Зеленский раскритиковал визит Моди в Москву. "Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям - видеть, как в такой день лидер крупнейшей в мире демократии обнимает в Москве самого кровавого преступника в мире", - отметил он.