Шольц - за ускорение перехода к мирному процессу по Украине

Канцлер ФРГ считает необходимой мирную конференцию по Украине с участием России. В интервью ZDF Шольц также отверг необходимость вотума доверия на фоне критики однопартийцев.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за ускорение перехода к мирному процессу по Украине. Такую позицию глава кабмина озвучил в большом летнем интервью ZDF, выдержки из которого канал разместил на своем сайте в воскресенье, 8 сентября.

"Считаю, что сейчас самое время обсудить, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации и достичь мира", - подчеркнул глава германского правительства.

Шольц поддерживает участие РФ во втором "саммите мира". Первый состоялся в июне на швейцарском курорте Бюргеншток. По словам канцлера, в вопросе о необходимости присутствия Москвы Берлин солидарен с позицией президента Украины Владимира Зеленского. "Обязательно будет еще одна мирная конференция", - подчеркнул он, не обозначив, однако, конкретных дат.

Руководитель кабинета министров ФРГ заявил, что у него состоялся очень доверительный разговор с Зеленским. С ним сложились хорошие отношения, подчеркнул Шольц.

Шольц не считает необходимым вотум доверия

В интервью ZDF канцлер также коснулся внутригерманских вопросов.

Несмотря на плохие результаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в землях Саксония и Тюрингия и критику в свой адрес даже из рядов СДПГ - Шольц не считает необходимым вотум доверия. Канцлер назвал предложения на этот счет "маленькой идейкой оппозиции", которая повторяется примерно каждые "три недели".

"У правительства есть большинство", - подчеркнул Шольц. Он добавил, что кабинет будет делать все возможное, "чтобы поддержать Украину". По его мнению, результаты выборов в Саксонии и Тюрингии "также имеют отношение к тому, что некоторые граждане не согласны с нашей поддержкой Украины".

Канцлер ФРГ заявил, что хочет бороться за то, чтобы "получить сильный мандат на следующих федеральных выборах". "Однажды нам это уже удалось", - указал Шольц, назвав СДПГ "закаленной в боях партией". Несмотря на критику со стороны парламентской фракции СДПГ, у него есть ощущение, что в партии сохраняется единство, добавил Шольц. Выборы в бундестаг пройдут 28 сентября 2025 года.

Зеленский: Второй саммит мира может пройти в Индии

Ранее, 25 августа, Зеленский заявил, что поддерживает идею проведения второго саммита по мирному урегулированию войны в Украине одной из стран Глобального Юга, например - Индией. По его словам, переговоры об организации новой конференции ведутся также с Саудовской Аравией, Катаром, Турцией и Швейцарией.

Зеленский выражал уверенность, что Индия может играть ключевую роль в дипломатическом влиянии на Москву.

Первый саммит по поиску путей мирного завершения войны в Украине, который прошел на швейцарском курорте Бюргеншток вблизи Люцерна в июне, включал представителей более 90 стран. Россия не была приглашена на него, несколько государств отправили делегации более низкого уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны Глобального Юга провалилась, поскольку некоторые отказались подписывать итоговое заявление, отмечало агентство Bloomberg.