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Шольц и Макрон пообещали дальше поддерживать Украину

Анатолий Арни
7 сентября 2024 г.

Канцлер ФРГ и президент Франции осудили агрессивные действия России против Украины, в частности ракетный удар по Полтаве. Париж поставит Киеву оружие на 1,4 млрд евро.

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Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц на встрече в июле 2024 года
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц на встрече в июле 2024 годаФото: Filip Singer/EPA

Берлин и Париж вновь подтвердили полную поддержку украинского народа в войне, развязанной Россией. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), прошедшей в Эвиане на востоке Франции в пятницу, 6 сентября. Заявление Макрона обнародовано на официальном сайте Елисейского дворца. По словам Эмманюэля Макрона, на встрече оба политика "напомнили о своей решимости поддерживать Украину настолько долго и интенсивно, насколько это необходимо, чтобы гарантировать провал агрессивной войны, которую ведет Россия".

Канцлер ФРГ и президент Франции резко осудили российский ракетный удар по Полтаве, нанесенный 3 сентября. В результате удара двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" в городе были разрушены шестиэтажное здание Института связи, а также больница и прилегающие дома. В результате этой атаки не менее 55 человек погибли и 328 были ранены.

Министерство обороны РФ признало нанесение ракетного удара, но в своих сводках назвало его "высокоточным" и не упоминало все причиненные им разрушения.

Еврокомиссия выделит Франции деньги от доходов с активов РФ на оружие для Украины

На фоне встречи Макрона и Шольца министерство обороны Франции объявило о закупке вооружений для Украины на сумму 1,4 млрд евро. Финансироваться эти мероприятия будут за счет средств, которые Еврокомиссия выделит из поступлений от активов РФ, замороженных в рамках санкций ЕС против Москвы за развязывание войны, сообщает агентство AFP.

Государства ЕС в мае договорились использовать для помощи Украине доход, полученный от арестованных в Евросоюзе активов РФ на сумму около 200 млрд евро. Первый транш Киеву из этих денег - в размере 1,5 млрд евро - был одобрен в июле.

Ожидается, что процентный доход от удерживаемых активов РФ составит от 2,5 до 3 млрд евро в год. Все эти деньги планируют направить на закупку вооружений для Украины и покрытие расходов на послевоенное восстановление страны.

Макрон и Шольц вновь призвали к прекращению огня в Газе

Кроме того, канцлер ФРГ и президент Франции обсудили в Эвиане эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Оба подтвердили необходимость "немедленного и постоянного прекращения огня в секторе Газа", отмечает канцелярия Елисейского дворца. Шольц и Макрон призвали стороны конфликта " проявить максимальную ответственность, чтобы обеспечить возвращение мира и стабильности в регионе".

За несколько дней до этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что возможная сделка между Израилем и террористической группировкой ХАМАС об освобождении похищенных ее боевиками израильтян и прекращению военной операции в секторе Газа далека от завершения. По словам Нетаньяху, руководство ХАМАС отвергло практически все предложения, вошедшие в план урегулирования ситуации в регионе, который предложил в мае 2024 года президент США Джо Байден, и потребовало внести в текст документа 29 корректировок, "лишающих его всякого смысла".

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Entretien avec Olaf Scholz, Chancelier de la République fédérale d’Allemagne

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