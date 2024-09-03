Нетаньяху: ХАМАС дорого заплатит за убийство заложников

После убийства ХАМАС шестерых заложников в Израиле прошли масштабные протесты с требованием достижения соглашения с террористами. Нетаньяху не намерен уступать их требованиям.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сохраняет решимость продолжать военную операцию в секторе Газа до поражения террористической организации ХАМАС и освобождения остающихся в руках боевиков израильских заложников. Это следует из заявлений, сделанных главой военного кабинета Израиля на пресс-конференции вечером в понедельник, 2 сентября, вскоре после обнаружения в одном из туннелей у города Рафах тел шестерых заложников.

Останки четырех мужчин и двух женщин были найдены на юге сектора Газа 30 августа. Как сообщило министерство здравоохранения Израиля после судебно-медицинской экспертизы, проведенной 31 августа, заложники были убиты за 2-3 суток до этого "террористами ХАМАС посредством нескольких выстрелов с близкого расстояния".

Комментируя эту трагедию на пресс-конференции 2 сентября, Нетаньяху попросил прощения у родных погибших за то, что власти Израиля не смогли вернуть их домой живыми. "Мы были близки к этому, но нам это не удалось", - признал он. При этом израильский премьер подчеркнул, что ХАМАС заплатит за это преступление высокую цену.

Протесты в Израиле

На фоне продолжающейся военной операции Израиля в секторе Газа и отсутствия прогресса в переговорах властей с террористами на тему прекращения огня в Израиле прошли масштабные протесты.

Так, 2 сентября в 8 часов утра в знак солидарности с семьями удерживаемых ХАМАС заложников в Израиле началась всеобщая забастовка, к которой призвала конфедерация профсоюзов Гистадрут. Стачка касалась работы школ, больниц, магазинов, ресторанов, транспортных и иных предприятий. "Заложников нельзя оставлять в беде", - заявил глава израильской конфедерации профсоюзов Арнон Бар-Давид.

К забастовке присоединились работники администраций Тель-Авива и Хайфы. В аэропорту имени Бен Гуриона в Тель-Авиве утром 2 сентября на два часа были отменены все вылеты, однако после этого работа воздушной гавани возобновилась в обычном режиме. Тысячи протестующих вышли в Тель-Авиве на улицы, блокировав движение автотранспорта.

Между тем сотрудники администрации в Иерусалиме к забастовке не присоединились.

Однако в тот же день, 2 сентября, конфедерация профсоюзов Гистрадут объявила о прекращении всеобщей забастовки в связи с решением суда по трудовым спорам, который признал, что требования стачки являются политическими и никак не связаны с тарифными вопросами.

Вопрос о контроле над Филадельфийским коридором

Биньямин Нетаньяху отказался поддаваться давлению, заявив, что "никто не прикладывает больших усилий для освобождения заложников, чем он сам", и "никто не в праве его учить".

Центральным требованием ХАМАС в переговорах о прекращении огня является уход Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из Филадельфийского коридора, расположенного на границе Египта с сектором Газа. Со своей стороны Нетаньяху подчеркнул невыполнимость этого требования. Израиль должен сохранить контроль над территорией на границе между сектором Газа и Египтом. Это позволит гарантировать, что оставшиеся заложники "не будут тайно вывезены из сектора Газа", заявил он.

МИД ФРГ о заложниках в руках ХАМАС

По прошествии 11 месяцев с нападения ХАМАС на Израиль во власти террористов, по данным израильской стороны, находятся 97 заложников. 33 из них, судя по всему, мертвы.

МИД Германии полагает, что среди заложников находится небольшое "двузначное число" людей, имеющих связи с ФРГ. Убийство шестерых заложников, тела которых были обнаружены 31 августа, германское внешнеполитическое ведомство осудило как "совершенно невыносимое".

"ХАМАС должен наконец освободить заложников", "мы поддерживаем переговоры о гуманитарном прекращении огня. В том числе потому, что это стабилизирует ситуацию во всем регионе. Гибель людей в Газе должна прекратиться, необходимо облегчить нужду", - с такими заявлениями выступил МИД ФРГ в соцсети X вечером 2 сентября.

США призывают к мирному соглашению между Израилем и ХАМАС

Президент США Джо Байден 2 сентября на вопрос о том, достаточно ли, по его мнению, Биньямин Нетаньяху делает для заключения соглашения о перемирии в секторе Газа, сказал: "Нет". На протяжении последних нескольких месяцев США вместе с Египтом и Катаром в качестве посредников добиваются подписания сторонами соглашения о прекращении огня.

Между тем правительство Великобритании отозвало 30 из 350 разрешений на экспорт вооружений в Израиль. Как пояснил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Ламми, это связано с "очевидным риском", что экспортируемое вооружение "может быть применено для грубого нарушения международного права".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного еврейского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 40,7 тысячи человек, еще более 94 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.