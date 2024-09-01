В секторе Газа найдены тела шести израильских заложников

Тела шести израильтян были обнаружены в подземном туннеле в районе города Рафах. Среди жертв - четверо мужчин и две женщины.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила тела шести заложников в секторе Газа, сообщил утром в воскресенье, 2 сентября, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Накануне вечером армия лишь сообщила об обнаружении нескольких тел, подробности не приводились. Теперь же, после многочасовой проверки, установлены личности погибших - четырех мужчин и двух женщин.

Это Херш Голдберг-Полин (23 года), Александр Лобанов (32), Алмог Саруси (27), Ори Данино (25), Кармел Гат (40) и Эжен Йерушалми (24). По данным форума родственников заложников, не менее пяти из них были захвачены 7 октября на музыкальном фестивале Nova в пустыне Негев неподалеку от границы с сектором Газа. Даниэль Хагари сообщил также, что все шестеро были жестоко убиты боевиками палестинского радикального движения ХАМАС незадолго до того, как их тела нашли военные.

По данным газеты Times of Israel, тела обнаружили в одном из туннелей, проложенных ХАМАС под Рафахом, примерно в километре от того места, где несколько дней назад был найден живым заложник Фархан аль-Кади.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffeb Seibert) написал в микроблоге Х: "Мы присыпаемся с ужасной новостью, что найдены еще шесть мертвых заложников, убитых ХАМАС. Одна из погибших - Кармел Гат. С 7 октября наше посольство вместе с ее семьей боролись за ее освобождение. Наши сердца со всеми обездоленными семьями".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 40,7 тыс. человек, еще более 94 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.