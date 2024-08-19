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Блинкен в Израиле: Сейчас последний шанс вернуть заложников

Александра Иванова
19 августа 2024 г.

Госсекретарь США провел в Тель-Авиве встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и заверил его в неизменной поддержке США.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Израиля Ицхак Герцог в Тель-Авиве, 19 августа 2024 года
Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Израиля Ицхак Герцог в Тель-АвивеФото: Kevin Mohatt/AFP/Getty Images

В военном конфликте на Ближнем Востоке между Израилем и напавшей на это государство в октябре 2023 года террористической организацией ХАМАС настал решающий момент, который, возможно, является последней возможностью добиться прекращения огня в секторе Газа и возвращения удерживаемых там боевиками израильских заложников. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Тель-Авиве. Стенограмму этого разговора Госдеп опубликовал на своем сайте в понедельник, 19 августа.

Блинкен подчеркнул, что его нынешняя поездка в Израиль - уже девятая по счету с октября 2023 года и что он прибыл в Тель-Авив по поручению президента США Джо Байдена в рамках "интенсивных дипломатических усилий, направленных на то, чтобы добиться подписания соглашения" о прекращении огня.

"Пришло время сделать это. Пришло время убедиться, что никто не предпримет никаких шагов, которые могут сорвать этот процесс",  - заявил глава американской дипломатии.

Военная поддержка США Израиля

Блинкен добавил, что Вашингтон осознает озабоченность, которую Израиль испытывает в связи с возможностью атак на него со стороны Ирана, "со стороны "Хезболлаха" и других". В этой связи он напомнил о мерах США по развертыванию на Ближнем Востоке "сил для сдерживания любых атак и, если потребуется, для защиты от них".

В предшествующем заявлению Блинкена обращении Ицхак Герцог поблагодарил США за "очень мощную" военную поддержку Израиля. "Я хочу поблагодарить вас лично, и я хочу поблагодарить президента (США. - Ред.) за демонстрацию и проецирование силы в этом регионе, поскольку должно быть ясно, что никто не должен нападать на Израиль или вмешиваться в наше четкое, неотъемлемое право на самооборону", - отметил глава израильского государства.

Движение ХАМАС отвергло предложение по прекращению огня

Ранее, 18 августа, стало известрно, что радикальное исламистское движение ХАМАС отвергло предложения последнего раунда непрямых переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Представители движения отказались принимать якобы новые требования, выдвинутые израильской стороной. "Узнав от посредников, что обсуждалось на последнем раунде переговоров в Дохе, мы еще раз убедились, что Нетаньяху продолжает ставить препятствия на пути к соглашению", - приводит слова представителя группировки агентство dpa. По его утверждению, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет "выдвигать новые условия и требования, чтобы торпедировать усилия посредников и продлить войну".

Как отмечает агентство, ХАМАС, в частности, не устроило намерение Израиля сохранять военное присутствие в нескольких точках сектора Газа, среди которых - Филадельфийский коридор, пролегающий вдоль границы сектора и Египта.

Как напоминает агентство AFP, предложение по Газе предусматривает трехэтапный процесс, в ходе которого ХАМАС должно освободить всех заложников, похищенных 7 октября. В обмен на это Израиль должен вывести свои силы из сектора Газа и освободить палестинских заключенных.

Эскалация на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее в рамках обмена на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев из плена были освобождены более 100 заложников.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 40 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

 

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