Госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Израиль

Энтони Блинкен встретится с премьером, президентом и главой Минобороны Израиля в преддверии нового раунда переговоров по сектору Газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Израиль в преддверии предстоящих переговоров о возможном прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. Глава американской дипломатии приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщило агентство AFP в воскресенье, 18 августа.

По его данным, Блинкен 19 августа встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галантом и президентом Ицхаком Герцогом, а 20 августа отправится в Египет.

Девятый визит Блинкена на Ближний Восток с начала войны в секторе Газа

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател уточнил, что "интенсивные дипусилия" Блинкена будут опираться на промежуточное предложение, представленное 16 августа Вашингтоном при поддержке Египта и Катара.

"Это предложение позволит добиться прекращения огня в Газе, освободить всех заложников, обеспечить распределение гуманитарной помощи на всей территории сектора и создать условия для более широкой региональной стабильности", - уверяют в Госдепе.

Блинкен еще раз призовет все страны региона избегать эскалации или любых других действий, которые могут подорвать способность к заключению соглашения, добавили в ведомстве.

Как напомнило AFP, для госсекретаря США это - уже девятый визит на Ближний Восток с начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года.

Нетаньяху: Давление надо оказывать на ХАМАС

Нетаньяху 18 августа вновь заявил, что давление, по его мнению, необходимо оказывать в первую очередь на палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС.

"ХАМАС до сих пор продолжает упрямиться. Он даже не прислал своего представителя на переговоры в Доху. Поэтому давление должно быть направлено на ХАМАС и (Яхью. - Ред.) Синвара, а не на израильское правительство", - заявил Нетаньяху на заседании кабмина, имея в виду нового главаря ХАМАС.

Предложение по Газе предусматривает трехэтапный процесс, в ходе которого ХАМАС освободит всех заложников, похищенных 7 октября, в обмен на это Израиль выведет свои силы из сектора Газа и освободит палестинских заключенных, напомнило агентство AP.

Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Лэмми и Стефан Сежурне 16 августа также посетили Израиль, чтобы подчеркнуть необходимость срочного заключения соглашения по Газе.

Предстоящая встреча в Каире

Ранее, 16 августа, в Дохе прошел второй день переговоров с участием американских, израильских, египетских и катарских чиновников с целью урегулирования между Израилем и ХАМАС. По завершении раунда в заявлении США, Египта и Катара отмечалось, что сторонам было озвучено "предложение по наведению мостов". Ожидается, что высокопоставленные представители трех правительств встретятся в Каире до конца следующей недели, писала The New York Times.

По ее данным, Тегеран, по всей видимости, решил отложить удар по израильской территории, чтобы дать посредникам время для дальнейшего продвижения диалога о прекращении огня.

Эскалация на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее в рамках обмена на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев из плена были освобождены более 100 заложников.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 40 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.