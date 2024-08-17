ЦАХАЛ: "Хезболлах" выпустило 55 ракет по северу Израиля

"Хезболлах" обстреляло север Израиля после атаки ЦАХАЛ на юге Ливана. Иран откладывает удар по Израилю, чтобы дать шанс переговорщикам по сектору Газа, пишет NYT.

С территории Ливана было выпущено около 55 ракет, фрагменты некоторых из них упали "на открытой местности" на севере Израиля. Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в Telegram Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее данным, сообщений о пострадавших не поступало. Возникли многочисленные пожары, в тушении задействованы пожарно-спасательные службы Израиля.

В ЦАХАЛ добавили, что ранее 17 августа один израильский военный был тяжело ранен, еще один получил легкие ранения в результате падения ракеты в районе населенного пункта Мисгав-Ам на севере Израиля близ границы с Ливаном. Солдаты доставлены в больницу для оказания медпомощи, их семьи уведомлены.

Авиаудар Израиля по югу Ливана

Как сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на ливанский Минздрав, в ходе авиаудара Израиля 16 августа близ Набатии на юге Ливана погибли минимум десять человек, пять ранены.

Армия обороны Израиля утверждает, что целью обстрела был склад оружия, принадлежащий радикальному ливанскому шиитскому движению "Хезболлах". Оно позднее взяло ответственность за атаку на севере Израиля 17 августа, уточняет The Times of Israel.

По данным Минздрава Ливана, все погибшие в результате обстрела близ Набатии - граждане Сирии, в том числе - женщина с двумя детьми.

NYT: Иран откладывает удар по Израилю

Газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на официальных лиц Ирана, США и Израиля, что Тегеран, как ожидается, отложит удар по израильской территории, чтобы дать посредникам время для дальнейшего продвижения диалога о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее, 16 августа, в Дохе прошел второй день переговоров с участием американских, израильских, египетских и катарских чиновников с целью урегулирования между Израилем и палестинским радикальным исламистским движением ХАМАС. По завершении раунда в заявлении США, Египта и Катара отмечалось, что сторонам было озвучено "предложение по наведению мостов". Ожидается, что высокопоставленные представители трех правительств встретятся в Каире до конца следующей недели, уточнила The New York Times.

Эскалация на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее в рамках обмена на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев из плена были освобождены более 100 заложников.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 40 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.