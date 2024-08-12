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ПолитикаСША

США направляют на Ближний Восток подлодку USS Georgia

Екатерина Венкина
12 августа 2024 г.

Глава Пентагона обсудил с министром обороны Израиля продолжение усиления присутствия США на Ближнем Востоке. Направляемая в регион подлодка USS Georgia может быть оснащена 154 ракетами Tomahawk.

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Атомная подлодка USS Georgia
Атомная подлодка USS Georgia (фото из архива)Фото: Indra Beaufort/U.S. Navy/AP Photo/picture alliance

В связи с возможностью удара Ирана по Израилю Минобороны США продолжает усиливать присутствие на Ближнем Востоке. Вашингтон направляет в регион оснащенную крылатыми ракетами атомную подводную лодку USS Georgia (SSGN 729). Об этом министр обороны США Ллойд Остин сообщил в ходе телефонной беседы с израильским коллегой Йоавом Галантом. Сообщение по итогам разговора распространил в воскресенье, 11 августа, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Остин также распорядился ускорить переброску в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США авианосца USS Abraham Lincoln с истребителями F-35C. В регионе уже присутствует авианосец USS Theodore Roosevelt.

"США готовы предпринять все возможные шаги для защиты Израиля"

"Остин подтвердил готовность Соединенных Штатов предпринять все возможные шаги для защиты Израиля", - отметил Райдер.

Министры также обсудили операции Израиля в секторе Газа, важность уменьшения ущерба гражданскому населению, прогресс на пути к обеспечению режима прекращения огня и освобождению израильских заложников. В ходе разговора была затронута проблема сдерживания агрессии со стороны Ирана, радикального ливанского движения "Хезболлах"  и других проиранских группировок в регионе, указали в Пентагоне.

USS Georgia может быть оснащена 154 ракетами Tomahawk и четырьмя торпедными аппаратами.

Госсекретарь США: Эскалация не отвечает интересам ни одной из сторон

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и Галант в телефонном формате обсудили усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке. Об этом 9 августа сообщил представитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Блинкен подтвердил "непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля" и отметил, что "эскалация не отвечает интересам ни одной из сторон".

Усиление группировки США на Ближнем Востоке

Об усилении группировки США на Ближнем Востоке было объявлено 2 августа. Американское присутствие предполагалось дополнить рядом крейсеров и эсминцев, способных поддерживать баллистическую противоракетную оборону. Кроме того, рассматривался вопрос по развертыванию дополнительных наземной противоракетной обороны и истребительной эскадрильи на Ближнем Востоке в целях повышения "возможностей оборонительной авиационной поддержки", указали в Пентагоне. USS Abraham Lincoln должен прийти на смену USS Theodore Roosevelt.

Ввиду возможных атак Ирана и его союзников на военную базу США на Ближнем Востоке вылетели около дюжины истребителей F/A-18 с авианосца USS Theodore Roosevelt, передало в ночь на 7 августа агентство AP со ссылкой на источник.

Истребители, а также самолет-разведчик E-2D Hawkeye покинули находящийся в Оманском заливе авианосец и 5 августа прибыли на базу.

"Эти корректировки позиции дополняют широкий спектр возможностей, которые вооруженные силы США поддерживают в регионе, включая десантную группу морской пехоты авианосца USS WASP, действующую в восточном Средиземноморье", - пояснили в Минобороны США. Данные меры направлены на "обеспечение готовности Соединенных Штатов реагировать на различные непредвиденные обстоятельства", добавили там.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 39 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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Политика6 августа 2024 г.02:42 мин.

Пентагон

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