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ХАМАС отказался от участия в новых переговорах по Газе

Анастасия Аринушкина
15 августа 2024 г.

Террористическая группировка ХАМАС заявила, что не хочет участвовать "в переговорах ради переговоров". В то же время Израиль подтвердил свое участие во встрече в Катаре.

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Разрушение в городе Хан-Юнис в секторе Газа (фото из архива)
Фото: Rizek Abdeljawad/Xinhua/IMAGO

Радикальная террористическая группировка ХАМАС не будет участвовать в новых переговорах в Катаре о перемирии в Газе и освобождении заложников. Об этом со ссылкой на заявление члена руководства ХАМАС  сообщила в среду, 14 августа, британская медиакомпания BBC. В то же время Израиль подтвердил готовность к участию в таких переговорах.

В беседе с BBC представитель ХАМАС заявил, что группировка не хочет участвовать в "переговорах ради переговоров, под прикрытием которых Израиль продолжает вести войну". В свою очередь агентство AFP сообщает, что до сих пор остается неясным, будет ли террористическая группировка участвовать в переговорах в Дохе, которые должны состояться 15 августа. Агентство также цитирует представителя ХАМАС, который заявил, что группировка хочет, чтобы "план Байдена был реализован, а не просто велись переговоры ради переговоров", имея в виду предложение о прекращении огня, представленное президентом США в конце мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 14 августа, что на переговоры в столицу Катара направятся руководители израильской службы внешней разведки "Моссад" и Службы общей безопасности Израиля "Шин-Бет". Кроме того, ожидается, что на встрече будет также присутствовать глава ЦРУ Уильям Бернс.

Это уже не первый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС о перемирии и освобождении заложников. 12 июля Джо Байден после очередной встречи заявил, что власти Израиля и руководство террористического движения согласовали рамки договоренностей о прекращении огня между ними и освобождении заложников. При этом президент США добавил, что сторонам "предстоит еще много работы".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее в рамках обмена на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев из плена были освобождены более 100 заложников.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 39 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

 

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