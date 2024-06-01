Байден представил план по прекращению огня в секторе Газа

Президент США Джо Байден в пятницу, 31 мая, представил новый план по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников, предложенный Израилем. План предусматривает три этапа деэскалации, в основном включающие в себя постоянное перемирие и уход Израиля с палестинской территории.

Согласно плану, первый этап должен продлиться шесть недель. Он включает в себя полное и окончательное прекращение огня, вывод войск Израиля из населенных пунктов в секторе Газа и возвращение ряда израильских заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. Второй этап предполагает окончательное прекращение боевых действий и вывод израильских войск из сектора Газа. Кроме того, на этом этапе в Израиль должны быть возвращены все оставшиеся заложники. Наконец, на третьем этапе начнется масштабный план восстановления региона при поддержке США и международного сообщества, который займет от трех до пяти лет. Семьям израильских заложников должны быть возвращены останки убитых террористами ХАМАС родных.

Байден призвал ХАМАС принять сделку

Джо Байден заявил, что план по прекращению огня был передан представителям террористической группировки ХАМАС через катарских посредников. Американский президент призвал ХАМАС принять это предложение. В то же время он обратился и к израильским политикам. "Я знаю, что в Израиле есть те, кто не согласится с этим планом и будет призывать к продолжению войны в течение неопределенного срока", - заявил Байден, отметив, что Израиль может заключить сделку, не опасаясь за свою безопасность.

В то же время президент США подчеркнул, что если ХАМАС не выполнит свои обязательства, то Израиль всегда сможет возобновить военные действия. В свою очередь, Джо Байден предложил, что ХАМАС не сможет оставаться у власти в секторе Газа ни при каком достигнутом соглашении.

Реакция в офисе Нетаньяху

После выступления Байдена офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху выпустил заявление, в котором повторил цели войны в секторе Газа. Как отмечается в сообщении, Израиль не намерен заканчивать войну до тех пор, пока не будут возвращены все заложники, а руководство и военный потенциал ХАМАС не будут уничтожены.

В то же время Нетаньяху уполномочил переговорную группу представить сделку, с помощью которой эти цели будут достигнуты. Из заявления не ясно, относится ли это к плану, представленному Джо Байденом, отмечает агентство dpa.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Турции и Иордании. По данным Госдепартамента, переговоры, которые Блинкен провел по возвращении из Праги в Вашингтон, были посвящены предложению о немедленном прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Это предложение отвечает интересам как израильтян, так и палестинцев, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Также сообщается, что лидеры Сената и Палаты представителей Конгресса США пригласили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на совместное заседание Конгресса.

ХАМАС приветствует предложенную сделку

Как пишет агентство dpa, ХАМАС приветствовал сделку, представленную Байденом. По словам представителей радикальной группировки, они готовы "конструктивно отнестись" к любому предложению, основанному на постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск из сектора Газа, если Израиль "заявит о своей четкой приверженности этому".

Глава МИД ФРГ: План дает проблеск надежды

Генсек ООН Антониу Гутерриш поддержал план, обнародованный Байденом. Об этом заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. "Генеральный секретарь очень надеется, что это приведет к консенсусу между сторонами для достижения прочного мира", - цитирует его агентство dpa.

Усилия Байдена приветствовала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). План "дает [проблеск] надежды и возможный выход из тупика войны", написала Бербок на своей странице в соцсети X. "Мы полностью поддерживаем посреднические усилия США, Катара и Египта. Теперь дело за ХАМАС, который должен доказать свою приверженность прекращению конфликта", - подчеркнула министр.