Шольц призвал Нетаньяху к прекращению огня в секторе Газа

"Сейчас как никогда важно остановить разрушительную спираль насилия и снизить напряженность" в регионе, сказал канцлер ФРГ в ходе разговора с главой правительства Израиля.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что "настало время" заключить соглашение с радикальным исламистским движением ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил журналистам заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner).

Многие цели Израиля в войне с ХАМАС были достигнуты, но "человеческие страдания и жертвы среди гражданского населения огромны", сказал Шольц израильскому премьеру. Глава германского правительства выразил серьезную озабоченность угрозой регионального конфликта на Ближнем Востоке. В то же время он дал понять Нетаньяху, что Берлин решительно осуждает угрозы в адрес Израиля со стороны Ирана и ливанского радикального движения "Хезболлах".

В ходе беседы Шольц также отметил, что прекращение войны в секторе Газа стало бы важным шагом к деэскалации ситуации в регионе. "Сейчас как никогда важно остановить разрушительную спираль ответного насилия, снизить напряженность и конструктивно работать над деэскалацией", - передал позицию канцлера ФРГ Бюхнер.

Иран грозит Израилю атакой

Очередная эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после убийства главы политбюро террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, куда он прибыл на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Хания был убит в ночь на 31 июля в результате взрыва в своей резиденции - по некоторым данным, бомбу в здании могли заложить сотрудники органов безопасности Ирана, которых завербовал "Моссад". В иранских силовых ведомствах после инцидента прошла волна арестов.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство Хании, сообщили СМИ. По данным Sky News Arabia, это может произойти 12 или 13 августа, когда в Израиле отмечается одна из самых известных траурных дат - Девятое ава, или Тиш'а-бе'ав. В этот день, согласно еврейской традиции, были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.