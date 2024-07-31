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The New York Times: Иран готовит удар по Израилю

Сергей Гуща
31 июля 2024 г.

Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство главы ХАМАС в Тегеране, сообщила американская газета The New York Times.

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Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Духовный лидер Ирана аятолла Али ХаменеиФото: Atta Kenare/AFP/Getty Images

Иран намерен нанести удар по территории Израиля. Соответствующее распоряжение дал духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщила газета The New York Times в среду, 31 августа. Хаменеи отдал приказ на экстренном совещании Национального совета безопасности, который состоялся в среду утром, вскоре после убийства в Тегеране главаря ХАМАС Исмаила Хании, сообщили изданию на условии анонимности три высокопоставленных представителя руководства страны, два из которых являются членами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран обвинил Израиль в убийстве Хании. "Этим актом... сионистский режим подготовил почву для сурового наказания", - приводит слова аятоллы Хаменеи государственной информационное агентство Irna. В свою очередь Президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсети X, что его страна будет защищать свою "территориальную целостность" и "заставит захватчиков-террористов сожалеть о своем трусливом поступке".

Израиль не комментировал убийство Хании

По словам источников газеты, в Иране рассматривают вариант с комбинированным ударом ракетами и беспилотниками, которые могут направить против военных целей вблизи Тель-Авива и Хайфы, при этом планируется избегать удары по гражданским целям. Другой вариант заключается в скоординированной атаке с территории Ирана вместе с его союзниками, в том числе из Йемена, Сирии и Ирака, для достижения максимального эффекта.

Израиль не комментировал убийство главаря ХАМАС. Выступая по телевидению в среду вечером, премьер-министр Израиля не упомянул о нападении на Ханию. Он заявил, что за последние дни Израиль нанес "разрушительные удары" всем своим "врагам". "Мы отомстим всем, кто причиняет нам вред, - заявил Нетаньяху. - Любой, кто убивает наших детей, убивает наших граждан, причиняет вред нашей стране, - его голова будет иметь цену".

Главаря ХАМАС похоронят в Катаре

Глава политического бюро радикального исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания убит, сообщили утром 31 июля иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), а также ХАМАС. Хания и один из его телохранителей погибли в ходе нападения на его резиденцию в Тегеране. 30 июля Хания прибыл в Тегеран и встретился с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и избранным президентом страны Масудом Пезешкианом, а также присутствовал на церемонии его инаугурации.

В связи с убийством Хании в Иране введен трехдневный траур. В четверг в Тегеране пройдет траурная церемония для Хании, в пятницу его похоронят в Дохе (Катар), где он проживал.

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