Россия, Китай, Иран и Турция осудили убийство главаря ХАМАС

Убийство Исмаила Хании в Тегеране может привести к значительной эскалации в регионе, заявили в Москве, Пекине и Анкаре. Иран грозит возмездием, из Израиля официальных комментариев пока нет.

Власти РФ, Китая, Ирана, Турции и Сирии осудили убийство одного из главарей террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В Москве в среду, 31 июля, заявили об "опасных последствиях для всего региона" и призвали "к сдержанности и отказу от шагов", способных "спровоцировать крупномасштабную вооруженную конфронтацию".

"Не вызывает сомнений, что убийство Исмаила Хании крайне негативно отразится на ходе опосредованных контактов между ХАМАС и Израилем, в рамках которых велось согласование взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа", - заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

В Китае и Турции опасаются эскалации конфликта

В Пекине также выразили "крайние опасения" дальнейшей эскалации и дестабилизации региона после убийства Хании. "Мы крайне обеспокоены этим инцидентом, решительно отвергаем и осуждаем убийство", - заявил представитель МИД Китая. Он призвал стороны конфликта к переговорам. "В секторе Газа необходимо как можно скорее достичь всеобъемлющего и продолжительного прекращения огня, чтобы избежать дальнейшей эскалации", - добавил он.

Убийство главаря ХАМАС осудили и в Анкаре. Этот акт "нацелен на то, чтобы расширить войну в Газе до регионального масштаба", заявил МИД Турции. По оценке ведомства, убийство Хании может привести к значительной эскалации конфликта в секторе Газа и демонстрирует, что Израиль не стремится к достижению мира.

Иран: убийство Хании укрепит связи Тегерана с палестинцами

Между тем официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани выразил уверенность, что убийство Хании "мобилизует все силы сопротивления политике Израиля, поэтому его смерть не будет напрасной". По его словам, гибель Хании в числе прочего приведет к дальнейшему укреплению отношений палестинцев и Ирана. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил "суровым возмездием" за смерть Хании. Израиль "убил нашего гостя в нашем доме", заявил он.

Йеменские хуситы назвали убийство главаря ХАМАС "отвратительным террористическим преступлением". Член политбюро движения "Ансар Аллах" Мухаммед Али аль-Хуси написал в соцсети X о "вопиющем нарушении законов и моральных ценностей". МИД Сирии заявил об "опасном нарушении суверенитета" Ирана и нарушении норм международного права.

Израиль официально не комментирует убийство Хании

Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас осудил убийство Исмаила Хании, назвав его "трусливым актом" и заявив об "опасном развитии событий". По его информации, различные организации палестинцев на Западном берегу реки Иордан призывают местное население к генеральной забастовке и массовым демонстрациям протеста.

Официальных комментариев правительства Израиля и израильской армии об убийстве Хании пока не поступало. Тем временем два израильских министра с удовлетворением отреагировали на сообщения. Министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху написал в соцсети X, что "смерть Хании делает мир немного лучше". Израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли опубликовал фотографию Хании, призывавшего к "смерти Израиля", с комментарием "Будь осторожен со своими желаниями".

Убийство Хании в Тегеране

Ранее в тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) и ХАМАС заявили об убийстве в Тегеране Хании в Тегеране. По этим данным, глава политбюро ХАМАС и один из его телохранителей погибли в ходе нападения на его резиденцию в Тегеране. 30 июля Хания прибыл в Тегеран и встретился с аятоллой Али Хаменеи и избранным президентом страны Масудом Пезешкианом, а также присутствовал на церемонии его инаугурации.

В ХАМАС обвинили в нападении Израиль и пообещали "не оставить без ответа" это убийство.

Проживавший в столице Катара Дохе Исмаил Хания с 2017 года возглавлял политическое крыло ХАМАС и считался лидером всей группировки. В апреле в результате израильского авиаудара в секторе Газа были убиты трое из его сыновей.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 39 тысяч человек, еще более 90 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.