В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания

На резиденцию главаря ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране совершено нападение, в результате которого был убит он и один из его телохранителей, заявили в Корпусе Стражей Исламской революции.

Глава политического бюро радикального исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране. Об этом сообщили утром в среду, 31 июля, информационные агентства со ссылкой на заявление иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), а также на заявление ХАМАС.

Согласно этим сообщениям, Хания и один из его телохранителей погибли в ходе нападения на его резиденцию в Тегеране. В КСИР сообщили, что в настоящее время ведется расследование произошедшего, его результаты будут объявлены позднее.

ХАМАС признан террористической организацией в Евросоюзе и США. Исмаил Хания с 2017 года возглавляет политическое крыло ХАМАС и считается лидером всей группировки.