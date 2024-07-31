В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания

В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания31 июля 2024 г.
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Глава политического бюро радикального исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране. Об этом сообщили утром в среду, 31 июля, информационные агентства со ссылкой на заявление иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), а также на заявление ХАМАС.
Согласно этим сообщениям, Хания и один из его телохранителей погибли в ходе нападения на его резиденцию в Тегеране. В КСИР сообщили, что в настоящее время ведется расследование произошедшего, его результаты будут объявлены позднее.
ХАМАС признан террористической организацией в Евросоюзе и США. Исмаил Хания с 2017 года возглавляет политическое крыло ХАМАС и считается лидером всей группировки.