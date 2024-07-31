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В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания

Сергей Гуща
31 июля 2024 г.

На резиденцию главаря ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране совершено нападение, в результате которого был убит он и один из его телохранителей, заявили в Корпусе Стражей Исламской революции.

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Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания
Исмаил Хания, фото из архиваФото: Marwan Naamani/dpa/picture alliance

Глава политического бюро радикального исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране. Об этом сообщили утром в среду, 31 июля, информационные агентства со ссылкой на заявление иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), а также на заявление ХАМАС.

Согласно этим сообщениям, Хания и один из его телохранителей погибли в ходе нападения на его резиденцию в Тегеране. В КСИР сообщили, что в настоящее время ведется расследование произошедшего, его результаты будут объявлены позднее.

ХАМАС признан террористической организацией в Евросоюзе и США. Исмаил Хания с 2017 года возглавляет политическое крыло ХАМАС и считается лидером всей группировки.

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