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ЦАХАЛ ликвидировал командира бригады ХАМАС в Хан-Юнисе

Алексей Волошинов
14 июля 2024 г.

В совместном заявлении ЦАХАЛ и ШАБАК говорится, что убитый Рафаа Саламех был одним из соратников Мухаммеда Дейфа, командующего военным крылом ХАМАС в секторе Газа.

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Работа израильской артиллерии в ходе войны в секторе Газа (фото из архива)
Работа израильской артиллерии в ходе войны в секторе Газа (фото из архива)Фото: Leo Correa/AP/picture alliance

В результате удара ВВС Израиля по югу сектора Газа в субботу, 13 июля, был ликвидирован командир бригады ХАМАС в Хан-Юнисе Рафаа Саламех. Об этом в совместном заявлении в воскресенье, 14 июля, сообщила Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности страны (ШАБАК).

Утверждается, что Саламех был одним из ближайших соратников Мухаммеда Дейфа, командующего военным крылом группировки ХАМАС - Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам". Его ликвидация, считает ЦАХАЛ, "существенно ограничивает военный потенциал ХАМАС".

Удар ЦАХАЛ по югу сектора Газа

В субботу, 13 июля, Армия обороны Израиля нанесла удар по району на юге сектора Газа, где, по утверждению ЦАХАЛ, среди мирных жителей скрывались высокопоставленные боевики ХАМАС: Рафаа Саламех и Мухаммед Дейф.

Израильское издание The Times of Israel отмечало, что районы, по которым пришелся удар, входят в гуманитарную зону для жителей сектора Газа, обозначенную Израилем. Однако ЦАХАЛ утверждал, что удар был нанесен исключительно по объекту ХАМАС. В свою очередь, подконтрольное террористической группировке министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате удара погибли как минимум 92 человека, еще не менее 300 получили ранения. Сколько среди них было гражданских лиц - не сообщается.

Как пишет израильское издание The Jerusalem Post, местные службы безопасности считают, что Мухаммед Дейф "скорее всего" был убит, поскольку в момент удара находился над землей, а не в туннеле. В то же время замглавы политического бюро ХАМАС Халиль аль-Хайя в разговоре с катарским изданием Al Jazeera заявил, что Дейф выжил при атаке. Вечером в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве заявил, что его страна пока не уверена, смогла ли она ликвидировать Дейфа.

Кто такой Мухаммед Дейф

Мухаммед Дейф (настоящее имя - Мухаммед Диаб Ибрагим аль-Масри) - командующий военным крылом группировки ХАМАС - Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам". Он разыскивается Израилем с середины 1990-х годов и пережил как минимум семь попыток покушения.

7 октября 2023 года, в ходе террористической операции боевиков ХАМАС на территории Израиля, Дейф опубликовал 10-минутное обращение, в котором призвал палестинцев, израильских арабов и жителей соседних стран присоединиться к действиям боевиков. "В свете продолжающихся преступлений против нашего народа мы решили положить конец всему этому, чтобы враг понял, что он больше не может упиваться, не будучи привлеченным к ответственности", - сказал он.

20 мая 2024 года прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил ордер на арест Мухаммеда Дейфа и других лидеров ХАМАС, а также премьер-министра и министра обороны Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 38 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.

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