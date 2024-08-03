В Иране - массовые аресты в связи с убийством главаря ХАМАС

Более 20 человек арестованы в Иране в ходе расследования убийства главаря радикального исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом газета The New York Times пишет в субботу, 3 августа, со ссылкой на двух иранских собеседников, знакомых с ходом следствия.

В числе арестованных - высокопоставленные офицеры разведки, военные чиновники и сотрудники резиденции Корпуса стражей исламской революции (КСИР), где остановился Хания. Кроме того, следователи изучают записи с камер наблюдения в аэропортах Исламской Республики за несколько месяцев и списки авиапассажиров, считая, что нанятые для убийства лица по-прежнему находятся в Иране.

Между тем британская газета The Daily Telegraph (DT) накануне сообщила, что израильская разведслужба "Моссад" наняла сотрудников органов безопасности Ирана для убийстава главаря ХАМАС. Агенты были выбраны среди членов подразделения КСИР "Ансар аль-Махди", пояснила газета, со ссылкой на двух иранских чиновников. Оно отвечает за безопасность высокопоставленных официальных лиц.

Взрывчатка активирована дистанционно

Иранские агенты заложили взрывчатку в трех комнатах дома, принадлежащего КСИР и расположенного на севере Тегерана. На кадрах системы видеонаблюдения видно, как они входили и выходили из нескольких комнат, указали собеседники DT, в распоряжении которых есть видеозапись.

Затем нанятые "Моссадом" лица покинули Исламскую Республику, однако поддерживали контакт с местным источником. В ночь на 31 июля они дистанционно активировали взрывное устройство в помещении, где находился Хания, отметила DT. Главарь ХАМАС накануне прибыл в Тегеран и встретился с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, а также присутствовал на церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

От убийства Хании на похоронах президента Раиси отказались

Первоначально Исмаила Ханию предполагалось убить в мае, когда он посещал похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в результате авиакатастрофы. Однако операцию отменили из-за большого числа людей и высокой вероятности провала, пояснили собеседники DT.

Вскоре после гибели своего главаря в ХАМАС обвинили в нападении Израиль. Россия, Иран, Китай, Турция, а также глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас осудили убийство Хании. В свою очередь США заверили, что не причастны к атаке. Израиль до сих пор никак не прокомментировал звучащие в его адрес обвинения. Участники Совета Безопасности ООН предостерегли от крупной войны на Ближнем Востоке.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 39 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.