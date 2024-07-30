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В Иране состоялась церемония инаугурации нового президента

Даниил Сотников
30 июля 2024 г.

Масуд Пезешкиан приведен к присяге в Тегеране. Он победил на досрочных выборах президента Ирана после гибели предшественника, Эбрахима Раиси.

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Инаугурация избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана
Инаугурация избранного президента Ирана Масуда ПезешкианаФото: ILNA

В здании иранского парламента в Тегеране во вторник, 30 июля, прошла церемония приведения к присяге избранного президента страны Масуда Пезешкиана. По сообщениям иранских источников, в церемонии приняли участие высокопоставленные гости более чем из 80 стран. Большинство западных государств не поздравили Пезешкиана с победой на выборах и не присутствовали на церемонии инаугурации.

Досрочные выборы президента в Иране

Масуд Пезешкиан стал президентом по итогам досрочных выборов, назначенных из-за гибели его предшественника Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Пезешкиан - кандидат от крыла реформистов и бывший министр здравоохранения - набрал 53,6 процента общего числа голосов. Консерватор Саид Джалили получил 44,3 процента.

В ходе своей предвыборной кампании Пезешкиан неоднократно повторял, что намерен осуществить изменения в стране и вывести Иран из международной изоляции. Для этого он пообещал проведение новой внешней политики. Он выступал за налаживание отношений с США и свободу женщин, в том числе от ношения хиджаба. В то же время Пезешкиан подчеркивает лояльность духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, которому в Иране принадлежит последнее слово.

При этом в некоторых аспектах внешней политики новый президент сохраняет курс предшественника. В ходе своей предвыборной кампании Пезешкиан поддержал удар ракетами и дронами, нанесенный Ираном в апреле по Израилю. В войне Израиля против радикального исламистского движения ХАМАС новый президент стоит на стороне исламистов. Он пообещал дальнейшую поддержку движению ХАМАС, признанному террористической организацией, в частности, в Евросоюзе, Великобритании и США.

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