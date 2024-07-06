В Иране новым президентом станет реформатор Масуд Пезешкиан

Во втором туре президентских выборов в Иране Пезешкиан победил исламского консерватора Саида Джалили. Пезешкиан пообещал сделать улучшить отношения с Западом и расширить свободы иранцев.

В Иране умеренный реформатор Масуд Пезешкиан одержал победу на президентских выборах. "Пезешкиан, собравший большинство голосов, отданных на выборах в пятницу, - следующий президент Ирана", сообщило министерство внутренних дел страны в субботу, 6 июля.

Пезешкин во втором туре выборов получил более 16 млн голосов, а его соперник - исламский консерваторов Саид Джалили - более 13 млн, объявили в избирательной комиссии.

Активность избирателей во втором туре составляла почти 50 процентов. В первом туре явка избирателей была на уровне 40 процентов. Это самый низкий показатель со времени Исламской революции 1979 года. Эксперты и критики расценили это как выражение недоверия избирателей к Исламской Республике.

Программа Пезешкиана

Масуд Пезешкиан в ходе предвыборной кампании обещал сделать Иран более открытым государством и расширить свободы граждан. Он выступал за налаживание отношений с США и свободу женщин, в том числе от ношения хиджаба. В то же время Пезешкиан подчеркивает лояльность духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, которому в Иране принадлежит последнее слово.

В соцсетях выложены видео, на которых сторонники Пезешкиана танцуют на улицах городов, а автомобилисты сигналят в знак ликования. В родном городе Пезешкиана - Урмиа в северо-западной части Ирана - люди раздавали прохожим на улицах сладости.

Досрочные президентские выборы в Иране стали необходимы после гибели прежнего президента Эбрахима Раиси в вертолетной катастрофе 19 мая. Голосование проходило на фоне усилившейся напряженности в регионе из-за войны в секторе Газа, конфликта с Западом вокруг иранской атомной программы и недовольства иранцев экономическими тяготами, вызванными санкциями США против Тегерана.