Что известно об аварии вертолета президента Ирана Раиси

В воскресенье, 19 мая, вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил "жесткую посадку" недалеко от границы с Азербайджаном. Об этом первыми сообщили иранские СМИ. Позднее информацию об инциденте официально подтвердил глава МВД страны Ахмад Вахиди.

Сообщается, что авария произошла в горной местности в районе села Узи в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. Никакой информации о состоянии президента с тех пор не поступало.

Поисковым работам мешает плохая погода

Сообщается, что в район ЧП были направлены поисково-спасательные отряды, однако найти вертолет, на котором летел Раиси, пока так и не удалось. Поиски усложняются из-за тяжелых погодных условий в районе аварии: густого тумана и дождей. Кроме того, поисковые операции становятся еще тяжелее из-за наступления темноты.

"Мы все еще надеемся, но информация, поступающая с места аварии, очень беспокоит", - цитировало иранского чиновника агентство Reuters днем. Жизни президента и министра иностранных дел страны "находятся под угрозой", говорил источник Reuters.

По словам главы оперативного штаба Иранского общества Красного Полумесяца Разии Алишунди, как минимум четыре группы спасателей смогли приблизиться к "координатам, которые считаются местом происшествия".

На борту с Раиси были глава МИД и руководитель пятничной молитвы в Тебризе

Помимо президента Ирана Эбрахима Раиси на борту, по данным СМИ, находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиян и руководитель пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем. Всего, как утверждают иранские СМИ, в колонне президента было три вертолета, два из которых благополучно приземлились.

Президент Ирана возвращался из Азербайджана, где ранее в тот же день проводил встречу с главой государства Ильхамом Алиевым. Она была приурочена к сдаче в эксплуатацию гидроузла "Худаферин", расположенного на границе двух государств. В ходе мероприятия Алиев заявил, что эта встреча "войдет в историю ирано-азербайджанских отношений".

Верховный лидер Ирана призвал молиться за Раиси. США и ЕС - следят за ситуацией

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи призвал молиться за жизнь Раиси. Он заверил местное население, что сбоев с управлением государством не будет.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала журналистам, что президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте с вертолетом Эбрахима Раиси. В Госдепартаменте тоже заявили, что следят за ситуацией. Глава Евросовета Шарль Мишель также сообщил, что ЕС "внимательно следит" за ситуацией вокруг вертолета.

Евросоюз при этом использует свою спутниковую систему для содействия в поисках вертолета, сообщили в Еврокомиссии. Свою помощь Ирану также предложила Россия. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, РФ "внимательно отслеживает появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета".