В ООН предостерегают от крупной войны на Ближнем Востоке

Члены Совета Безопасности ООН призвали к международным усилиям и оказанию давления на стороны конфликта, чтобы не допустить его разрастания в крупную региональную войну на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике удар израильской армии по Бейруту и убийство лидера радикального исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

"Атаки по южной части Бейрута и в Тегеране указывают на опасную эскалацию в тот момент, когда все усилия должны быть направлены на прекращение огня в Газе и установление спокойствия на израильско-ливанской границе", - заявил его представитель Стефан Дюжаррик в среду, 31 июля. По его словам, Гутерриш призвал заинтересованные стороны "энергично работать над деэскалацией в регионе ради установления долгосрочного мира и стабильности для всех".

Призывы к дипломатическим усилиям

Заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино призвала к международным усилиям для предотвращения крупного военного конфликта на Ближнем Востоке. "Мы опасаемся, что регион находится на грани тотальной войны", - заявила она.

В свою очередь постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун считает, что неспособность достичь прекращения огня в Газе является причиной обострения напряженности. По его словам, страны с большим влиянием должны оказывать большее давление и работать более энергично, чтобы потушить пламя войны в Газе.

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд призвала к спокойствию и сдержанности, повторив призыв к немедленному прекращению огня в Газе. По ее словам, Израиль и ХАМАС должны вновь подтвердить свою приверженность мирному процессу, который приведет к решению о двух государствах с безопасным Израилем и суверенным Палестинским государством. "Путь к миру должен лежать через дипломатические переговоры. Долгосрочный мир не будет обеспечен бомбами и пулями", - сказала Вудворд.

Представитель РФ: Ближний Восток на грани общерегиональной войны

Китай, Россия, Турция и другие осудили убийство Хании, которое представитель Ирана в ООН назвал актом терроризма. По мнению первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, это убийство "наносит серьезный удар прежде всего по посредническим переговорам между ХАМАС и Израилем, направленным на прекращение огня в Газе". "Порочная практика точечных ликвидаций видных политических и военных деятелей ставит Ближний Восток на грань общерегиональной войны", - отметил он.

В то же время США, Великобритания и Франция подняли вопрос о том, что, по их словам, было поддержкой Ираном дестабилизирующих субъектов в регионе. Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд призвал членов Совета Безопасности, имеющих влияние на Иран, "усилить давление на него, чтобы остановить эскалацию его прокси-конфликта против Израиля и других субъектов".

Иран и Израиль требуют санкций ООН против друг друга

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран последовательно проявлял максимальную сдержанность, но оставляет за собой право на решительный ответ. Он призвал Совет Безопасности осудить Израиль и наказать его санкциями.

Заместитель представителя Израиля в ООН Джонатан Миллер призвал Совбез ООН осудить Иран за поддержку регионального терроризма и усилить санкции в отношении Тегерана.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит рано утром в среду в Тегеране. В ХАМАС возложили ответственность за это на Израиль. В Израиле не брали на себя ответственность за его убийство.