Чем грозит Ливану возможная война Израиля против "Хезболлах"

Возможная война между Израилем и террористической организацией "Хезболлах" может привести не только к разрушению инфраструктуры Ливана, но и к новому конфликту на Ближнем Востоке. Насколько велика такая вероятность?

Очередная эскалация на Ближнем Востоке может привести к началу военных действий Израиля против боевиков "Хезболлах" в Ливане. В ответ на ракетный удар по деревне Мадждаль Шамс на севере Голанских высот, в результате которого погибли 12 детей и подростков из общины друзов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил этой ливанской террористической организации, поддерживаемой Ираном, что она заплатит за содеянное "высокую цену". Руководство "Хезболлах" отрицает свою причастность к ракетному удару.

Солдаты ЦАХАЛ на границе с Ливаном Фото: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance

Кабинет безопасности Израиля уполномочил премьера Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта "принять решение о способе и сроках действий против радикального шиитского движения "Хезболлах", о чем объявила канцелярия главы правительства поздно вечером 28 июля.

Однако днем, 29 июля, в Израиле заговорили несколько более сдержанно. Ряд неназванных израильских чиновников сообщили информационному агентству Reuters, что Израиль планирует нанести удар по "Хезболлах", но не хочет ввергнуть весь Ближний Восток в войну. "Мы считаем, что ответные меры не приведут к тотальной войне. В данный момент это не в наших интересах", - цитирует его слова Reuters.

Ливанцы проводят ночи на улице

"Фактически, на юге Ливана, на границе с Израилем, уже сложились условия, похожие на военные", - говорит Михаэль Бауэр (Michael Bauer), глава бейрутского отделения Фонда Конрада Аденауэра, который в настоящее время находится в Иордании. Израильская армия также неоднократно атаковала объекты "Хезболлах" в других частях страны. "Ливанцы, конечно, опасаются оказаться втянутыми в новую фазу этого конфликта, что может привести к дальнейшей его эскалации в смысле выбора израильской армией новых целей и применения других видов оружия", - поясняет он.

Многие жители страны беспокоятся о своей безопасности. По словам молодой ливанки, пожелавшей не называть своего имени, она уже вторую ночь провела за пределами своего дома в районе Дахия, контролируемом "Хезболлах". Хотя опасность эскалации пока не очень высока, она предпочитает перебраться в безопасное место уже сейчас.

Другая ливанка говорит, что не беспокоится за себя. Она считает, что ситуация пока остается под контролем, однако волнуется за своих близких, которые живут на юге страны.

Ливан: ослабленное общество, слабое государство

Если конфликт разрастется еще больше, он затронет и без того слабое государство. Согласно докладу Всемирного банка, Ливан имеет большую внешнюю задолженность. Его долговые обязательства составляют 180 процентов от валового внутреннего продукта (в 2023 году - 201 процент). Согласно другому докладу Всемирного банка, за последнее десятилетие число людей, живущих за чертой бедности в этой стране, выросло в три раза: в 2024 году в этой категории окажутся 44 процента ливанцев.

На протяжении многих лет государство Ливан не было в достаточной степени дееспособным. Оно продемонстрировало свою слабость, например, в августе 2020 года, когда взрыв 2750 тонн аммиачной селитры на огромном складе в порту Бейрута, привел к тяжелым разрушениям в городе. В результате катастрофы погибло более 200 человек и более 6500 получили ранения. Более 30 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Причиной трагедии было то, что в течение многих лет ливанские власти не смогли перевезти взрывоопасные химикаты в безопасное место.

Последствия взрыва селитры в порту Бейрута Фото: Hussein Malla/AP/picture alliance

Есть в стране и ряд других проблем. Например, около 1,5 млн сирийцев, бежавших от войны, нашли убежище в Ливане. Они присоединились к четверти миллиона палестинских беженцев, многие из которых живут в лагерях уже несколько десятилетий. Присутствие сирийцев еще больше обострило борьбу за распределение ресурсов между людьми в стране, испытывающей экономические проблемы.

Вероятность военных действий между Израилем и "Хезболлах" уже сказывается на Ливане. Например, все чаще отменяются авиарейсы в эту страну, говорит Михаэль Бауэр. Международные авиакомпании сокращают полеты в Бейрут или вовсе отменяют их. Правительства разных стран советуют своим гражданам отказаться от посещения Ливана без особой необходимости. 29 июля с призывам ко всем немцам незамедлительно покинуть Ливан выступил МИД ФРГ.

Разрушительные последствия возможной эскалации

Несколько месяцев назад бывший министр экономики и заместитель управляющего Центральным банком Ливана Насер Саиди предупредил о последствиях возможной эскалации конфликта между Израилем и "Хезболлах". "В этом случае экономическая ситуация очень быстро ухудшится", - заявил он в интервью журналу The National. Как результат, возможно разрушение оставшейся инфраструктуры, включая гавани и аэропорт. "Они являются спасательным кругом для экономики страны, учитывая ее сильную зависимость от ливанской диаспоры", - указал он.

Аэропорт Бейрута - спасательный круг для экономики Ливана Фото: Mohamed Azakir/REUTERS

В случае начала военных действий, в Ливане последствия могут быть катастрофическими, говорится в анализе, опубликованном Атлантическим советом в июле 2024 года. Это может означать возвращение к "длительным войнам". "К "Хезболлах" также могут присоединиться поддерживаемые Ираном боевики со всего региона, что сделает конфликт еще более сложным и рискованным", - отмечается в документе. "Ливан окажется в центре этого противостояния. И он, конечно, не в том положении, чтобы позволить себе еще один кризис или войну с Израилем", - считает эксперт Михаэль Бауэр.