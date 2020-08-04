Взрыв в порту Бейрута. Что уже известно

Взрыв в порту Бейрута привел к многочисленным человеческим жертвам. Что послужило причиной трагедии и каковы ее последствия? DW собрала основные факты.
Около 18.00 во вторник, 4 августа, произошел взрыв на территории порта в столице Ливана Бейруте. Затем вспыхнул огонь, потом последовал ряд мелких взрывов и в конечном итоге - еще один мощный взрыв, вызвавший разрушительную взрывную волну. Такова хронология событий в ливанской столице, восстановленная экспертами по имеющимся сейчас данным.
Взрыв в порту Бейрута был слышен по всей стране и даже за ее пределами, в частности, в Никосии, которая находится в 240 км от ливанской столицы, на Кипре. По оценкам сейсмологов, мощность взрыва была эквивалентна землетрясению силой 3,3 балла.
Эпицентр взрыва находился невдалеке от главной торговой улицы Бейрута и многочисленных мест развлечений. Взрывная волна разрушило большое количество зданий и докатилась до бейрутского аэропорта, который находится в 9 км от порта. В здании были выбиты окна.
По данным Красного Креста на утро 5 августа, в результате взрыва скончались не менее 100 человек, более 4000 получили травмы различной степени тяжести. Высший совет обороны Ливана по итогам экстренного заседания в связи со взрывом в порту Бейрута объявил столицу зоной бедствия. 5 августа объявлен в Ливане Днем траура.
По словам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, в результате разрушений, вызванных взрывной волной, около 300 000 человек остались без крыши над головой. Спасательные работы в городе по-прежнему продолжаются. Людей извлекают из-под обломков разрушенных зданий.
Ночью поиски были затруднены из-за отсутствия в городе электричества. По неподтвержденным пока данным, сейчас 100 человек считаются пропавшими без вести. И без того переполненные из-за коронавируса больницы Бейрута оказались в критической ситуации, когда стали массово доставлять людей, пострадавших от взрыва. "Это катастрофа в самом буквальном смысле этого слова", - заявил министр здравоохранения Хамад Хасан.
Между тем многие страны уже предложили Бейруту свою помощь: технику, снаряжение, экспертов и собак-спасателей.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил о том, что в порту взорвались 2750 тонн конфискованного нитрата аммония - аммиачной селитры. Она 6 лет хранилась на складе в порту без соблюдения надлежащих мер безопасности. По одной версии, речь идет о грузе, который находился на корабле, следовавшем из Грузии в Мозамбик. Точной информации о том, почему он был конфискован, нет.
По другой версии аммиачная селитра, возможно, была конфискована в 2014 году с ходившего под молдавским флагом судна Rhosus. Как сообщил ливанский телеканал LBCI, такого мнения придерживается Высший совет обороны Ливана. Позднее эту информацию подтвердили "Интерфаксу" в новороссийском представительстве Международной федерации транспортных рабочих (МФТ).
Хасан Диаб в своем обращении к народу пообещал, что ответственные за произошедшую катастрофу будут наказаны. Причины трагедии он не назвал. Между тем губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что о возможном взрыве в Бейруте из-за ненадлежащего хранения химических продуктов местные власти предупреждали еще в 2014 году. Обычно вся химическая продукция хранится при соблюдении строгих правил безопасности. Согласно этим правилам, соль нельзя хранить вблизи огня или источников тепла. Нитрат аммония - соль, не имеющая запаха, которая применяется в строительстве и сельском хозяйстве для производства удобрений, а также для изготовления взрывчатки.
Почему нитрат аммония взорвался, пока неизвестно. Химик, профессор Джимми Окслей из университета в Род-Айленде заявил агентству AFP, что при нормальных условиях хранения на складе и обычной температуре нитрат аммония не может легко воспламениться. Ученый предположил, что произошел взрыв, вызвавший опасную химическую реакцию солей нитрата аммония. По данным экспертов, проанализировавших видео с места трагедии, первый взрыв и последовавший за ним пожар, могли вызвать искры от сварочного аппарата или зажженные петарды. На данный момент ливанские власти не располагают информацией о том, что кто-то умышленно совершил взрыв в порту.
Смотрите также: