Совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия

Как передает корреспондент DW, после взрыва в районе порта Бейрута "царил полный хаос, выбило витрины магазинов". Ливан страдает от перебоев с электичеством, поэтому спасатели испытывают сложности с поиском раненых.
Высший совет обороны Ливана по итогам экстренного заседания в связи со взрывом в порту Бейрута объявил столицу зоной бедствия. Об этом говорится во вторник, 4 августа, в заявлении Совета, которое прошло под председательством президента республики Мишеля Ауна. Глава государства до этого написал в Twitter о необходимости введения в Бейруте режима чрезвычайного положения на две недели.
Между тем, как передает корреспондент DW, детонация произошла практически "напротив его дома", поэтому он смог оперативно прибыть на место событий. "Там царил полный хаос, люди были в панике, выбило витрины магазинов, стекло покрывало большую часть улиц, находящихся неподалеку от места взрыва", - рассказал он. Ливан страдает от перебоев с электричеством, поэтому на улицах темно, а спасатели испытывают сложности с поиском раненых. По последним данным Минздрава, пострадали около 3700 человек, погибли более 70.
Между тем премьер-министр Ливана Хасан Диаб потребовал создать комиссию для изучения причин произошедшего. "Мы призываем к формированию комиссии для расследования взрыва в Бейруте с тем, чтобы результаты проверки были обнародованы в течение 48 часов", - заявил он.
Как сообщили в МИД Германии, пострадали сотрудники посольства ФРГ в Бейруте. Самому зданию нанесен ущерб, его масштаб сейчас устанавливается. Во внешнеполитическом ведомстве Германии отметили, что среди граждан ФРГ, работавших в дипмиссии, могут быть "пострадавшие или погибшие".
В свою очередь советник посольства России в Бейруте Дмитрий Лебедев, уточнил, что сейчас выясняются судьбы российских граждан, находящихся на территории Ливана. При этом по словам посла РФ в Ливане Александра Засыпкина, пострадала жена одного из сотрудников диппредставительства. Она получила ранения осколками стекла. Дипломат добавил, что ранения уже зашили "в госпитале".
Посольство США в Бейруте предупредило, что в результате детонации могли образоваться токсичные газы и рекомендовало жителям по возможности оставаться в помещении и носить маски. Бригадный генерал Аббас Ибрагим на пресс-конференции сообщил, что в ангаре в районе ЧП хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению. Ливанская телевизионная станция MTV в свою очередь сообщила, что на складе находились 2750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония). Она используется в качестве компонента взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно - при нагреве и должна храниться в особых условиях. Между тем температура в Бейруте в эти дни достигала 30 градусов.
На трагедию в Ливане уже отреагировали представители мирового сообщества. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже предложила направить Бейруту "по каналам безопасности и по международным каналам" гуманитарную и медицинскую помощь. "Время отложить конфликт", - говорится в ее заявлении. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) написала в Twitter, что федеральное правительство потрясено и готово поддержать Бейрут. Госсекретарь США Майкл Помпео в свою очередь указал, что Вашингтон "следит за произошедшим" и "готов помочь народу Ливана восстановиться после этой ужасной трагедии". Глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что его мысли - с семьями погибших: "ЕС выражает свою всестороннюю солидарность".
По данным Исследовательского центра геофизики в Потсдаме (Geoforschungszentrum, GFZ) сила взрыва соответствовала магнитуде 3,5 при землетрясении, он был слышен, в частности, на Кипре (свыше 200 км от столицы Ливана).
Причиной детонации, по данным местных СМИ, могло стать возгорание на одном из складов, где хранилась пиротехника. Глава министерства здравоохранения Ливана Хамад Хасан в свою очередь озвучил версию, что взрыв повлекло за собой возгорание на борту судна, перевозившего пиротехнические средства. Разрушена значительная часть порта и многие здания рядом с ним. Под завалами домов находятся люди.
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