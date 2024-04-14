Lufthansa приостанавливает полеты на Ближний Восток

После атаки Ирана на Израиль флагманский авиаперевозчик Германии несколько дней не будет летать в Тель-Авив, иракский Эрбиль и столицу Иордании Амман. Отменены рейсы в Бейрут и Тегеран.

В связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке немецкая авиакомпания Lufthansa заявила в воскресенье, 14 апреля, что приостанавливает полеты в Тель-Авив, иракский Эрбиль и столицу Иордании Амман до вторника, 16 апреля. Воздушное пространство над Израилем, Иорданией и Ираком остается открытым. Как минимум до 18 апреля Lufthansa не будет летать в Бейрут и Тегеран.

Группа, в которую входят флагманский авиаперевозчик Германии, а также швейцарские и австрийские авиакомпании, указала в своем заявлении, что постоянно оценивает ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и находится в тесном контакте с властями.

Два дня назад компания уже заявила, что приостанавливает полеты в Тегеран и из Тегерана до 18 апреля и не будет использовать иранское воздушное пространство в течение этого времени.

Нападение Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреляИран совершил массированную воздушную атаку на Израиль. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ночная атака состояла из более чем 300 запусков: Израиль пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет. По словам спикера ЦАХАЛ Даниэля Хагари, Израилю и его союзникам удалось сбить 99% из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Лишь несколько ракет достигли территории Израиля, попав в авиабазу на юге, где инфраструктуре был "нанесен незначительный ущерб", заявили в ЦАХАЛ.

Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

Тегеран 10 апреля пригрозил Израилю возмездием за удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске. В результате обстрела погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".