  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Lufthansa приостанавливает полеты на Ближний Восток

Сергей Куприков
14 апреля 2024 г.

После атаки Ирана на Израиль флагманский авиаперевозчик Германии несколько дней не будет летать в Тель-Авив, иракский Эрбиль и столицу Иордании Амман. Отменены рейсы в Бейрут и Тегеран.

https://p.dw.com/p/4ek9V
Самолеты Lufthansa
Самолеты LufthansaФото: Lando Hass/dpa/picture alliance

В связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке немецкая авиакомпания Lufthansa заявила в воскресенье, 14 апреля, что приостанавливает полеты в Тель-Авив, иракский Эрбиль и столицу Иордании Амман до вторника, 16 апреля. Воздушное пространство над Израилем, Иорданией и Ираком остается открытым. Как минимум до 18 апреля Lufthansa не будет летать в Бейрут и Тегеран.

Группа, в которую входят флагманский авиаперевозчик Германии, а также швейцарские и австрийские авиакомпании, указала в своем заявлении, что постоянно оценивает ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и находится в тесном контакте с властями.

Два дня назад компания уже заявила, что приостанавливает полеты в Тегеран и из Тегерана до 18 апреля и не будет использовать иранское воздушное пространство в течение этого времени.

Нападение Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреляИран совершил массированную воздушную атаку на Израиль. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ночная атака состояла из более чем 300 запусков: Израиль пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет. По словам спикера ЦАХАЛ Даниэля Хагари, Израилю и его союзникам удалось сбить 99% из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Лишь несколько ракет достигли территории Израиля, попав в авиабазу на юге, где инфраструктуре был "нанесен незначительный ущерб", заявили в ЦАХАЛ.

Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

Тегеран 10 апреля пригрозил Израилю возмездием за удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске. В результате обстрела погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Израильская система ПВО отражает атаки из Ирана

Атака Ирана на Израиль: что известно

Атака Ирана на Израиль: что известно

Иран впервые нанес удары по Израилю со своей территории. Несмотря на масштабность атаки, ущерб оказался незначительным.
Конфликты14 апреля 2024 г.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на панихиде по погибшим при авиаударе по иранскому консульству в Дамаске командирам КСИР, 5 апреля 2024 года

Иран и Израиль: угроза эскалации нарастает

Иран и Израиль: угроза эскалации нарастает

В Тегеране обвиняют израильтян в нанесении авиаудара по иранскому консульству в Сирии и грозят "ответными мерами". Иран и Израиль враждуют уже десятилетия, но так было не всегда.
Конфликты12 апреля 2024 г.