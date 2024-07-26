Байден призвал к скорейшему прекращению огня в Газе

На встрече с премьер-министром Израиля президент США подчеркнул необходимость "устранить оставшиеся пробелы, как можно скорее заключить соглашение, вернуть заложников домой и добиться прочного прекращения войны в Газе".

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как можно скорее достичь соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе. На встрече в Белом доме Байден подчеркнул необходимость "устранить оставшиеся пробелы, как можно скорее заключить соглашение, вернуть заложников домой и добиться прочного прекращения войны в Газе", говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в четверг, 25 июля.

На встрече с Нетаньяху Байден в очередной раз призвал увеличить объем гуманитарной помощи в Газе и улучшить защиту гражданского населения. Необходимо "устранить все препятствия на пути доставки помощи и восстановить базовые услуги для тех, кто в них нуждается", - говорится в заявлении. При этом президент США еще раз напомнил о "критической важности защиты жизни гражданского населения во время военных операций".

В то же время Байден подтвердил "железную приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля против всех угроз со стороны Ирана и его ставленников", включая ХАМАС в Газе, ополчение "Хезболлах" в Ливане и хуситов в Йемене, говорится в заявлении.

Харрис заявила о важность борьбы с ростом антисемитизма в мире

Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии и вице-президент США Камала Харрис также осудила ХАМАС как жестокую террористическую организацию, лиц, связанных с ХАМАС, отметив, что любая риторика в поддержку боевиков вызывает отвращение и неприемлема. Политик подчеркнула важность борьбы с ростом антисемитизма во всем мире, отмечается в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Харрис подтвердила право Израиля на защиту, выразив при этом "серьезную озабоченность масштабами человеческих страданий в секторе Газа". Это касается и гибели "слишком большого числа невинных гражданских лиц", и катастрофической гуманитарной ситуации. "Мы не можем отвести взгляд перед лицом этих трагедий. Мы не можем позволить себе оцепенеть перед лицом страданий, и я не буду молчать", - приводит слова Харрис агентство dpa.

Нападение ХАМАС на Израиль

Новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа - густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 39 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.