Израиль сообщил об ударе по командиру "Хезболлах" в Бейруте

ЦАХАЛ заявил, что целью удара по Бейруту был командир радикального шиитского движения "Хезболлах", ответственный за гибель детей при обстреле деревни Мадждаль Шамс на Голанских высотах.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командиру ливанского радикального шиитского движения "Хезболлах", которое Израиль называет ответственным за гибель детей во время ракетного обстрела Голанских высот несколькими днями ранее. Об этом ЦАХАЛ сообщил во вторник, 30 июля.

Прицельный удар в Бейруте был нанесен "по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль Шамс и убийство еще нескольких израильских гражданских лиц", говорится в сообщении ЦАХАЛ. Других подробностей не приводится. Источник агентства Reuters уточнил, что целью удара был глава оперативного штаба "Хезболлах", которому удалось выжить.

"Хезболлах" перешла красную линию", - написал одновременно с сообщением об ударе министр обороны Израиля Йоав Галлант, также не приведя подробностей.

Агентство AFP сообщило со ссылкой на источник близкий к "Хезболлах", что в результате израильского удара по южным пригородам Бейрута погибли два человека. Были ли погибшие членами группировки, не сообщается.

Удар по Голанским высотам

Деревня Мадждаль Шамс на севере Голанских высот была обстреляна 27 июля. В результате удара погибли 12 человек, большинство - дети и подростки. По данным израильской армии, для удара использовалась ракета Falaq-1 иранского производства. Израиль обвинил в ударе "Хезболлах", которая регулярно обстреливает север страны. Шиитские радикалы отрицают свою причастность к атаке.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что своей атакой на Мадждаль Шамс "Хезболлах" "перешла все красные линии" и предупредил о возможности "полномасштабной войны". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что страна не оставит без ответа атаку на Голанские высоты.

В свою очередь правительство Ливана на фоне удара по деревне Мадждаль Шамс осудило "все акты насилия и агрессии против гражданского населения". "Нападения на гражданских лиц являются вопиющим нарушением международного права и противоречат принципам гуманности", - говорится в заявлении правительства, призывающем "к немедленному прекращению боевых действий“.