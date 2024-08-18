ХАМАС отверг предложение о прекращении огня в секторе Газа

ХАМАС отверг предложения последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа и обвинил в их срыве Израиль.

Радикальное исламистское движение ХАМАС отвергло предложения последнего раунда непрямых переговров о прекращении огня в секторе Газа. Об этом со ссылкой на заявление организации в воскресенье, 18 августа, сообщило агентство dpa.

Как следует из сообщения, представители движения отказались принимать якобы новые требования, выдвинутые израильской стороной. "Узнав от посредников, что обсуждалось на последнем раунде переговоров в Дохе, мы еще раз убедились, что (премьер-министр Израиля - Ред.) Нетаньяху продолжает ставить препятствия на пути к соглашению", - приводит слова исламистов агентство. По их мнению, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет "выдвигать новые условия и требования, чтобы торпедировать усилия посредников и продлить войну".

Сообщается, что ХАМАС, в частности, не устроило намерение Израиля сохранять военное присутствие в нескольких точках сектора Газа, среди которых - Филадельфийский коридор, пролегающий на границе сектора и Египта.

США добиваются прекращения огня в секторе Газа

Президент США Джо Байден в воскресенье, 18 августа по местному времени, заявил, что все еще считает возможным прекращение огня в секторе Газа. "Мы не сдаемся", - заявил он журналистам на фоне слухов о взаимных претензиях воюющих сторон.

В свою очередь, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в воскресенье, 18 августа, прибыл в Тель-Авив, чтобы попытаться добиться прогресса в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Сообщается, что в ходе своей поездки Блинкен встретится, в том числе, с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а затем отправится в Египет.

Нетаньяху: Давление надо оказывать на ХАМАС

Нетаньяху 18 августа вновь заявил, что давление, по его мнению, необходимо оказывать в первую очередь на палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС.

"ХАМАС до сих пор продолжает упрямиться. Он даже не прислал своего представителя на переговоры в Доху. Поэтому давление должно быть направлено на ХАМАС и (Яхью. - Ред.) Синвара, а не на израильское правительство", - заявил Нетаньяху на заседании кабмина, имея в виду нового главаря ХАМАС.

Предложение по Газе предусматривает трехэтапный процесс, в ходе которого ХАМАС освободит всех заложников, похищенных 7 октября. В обмен на это Израиль выведет свои силы из сектора Газа и освободит палестинских заключенных, напомнило агентство AP.

Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Лэмми и Стефан Сежурне 16 августа также посетили Израиль, чтобы подчеркнуть необходимость срочного заключения соглашения по Газе.

Предстоящая встреча в Каире

Ранее, 16 августа, в Дохе прошел второй день переговоров с участием американских, израильских, египетских и катарских чиновников с целью мирного урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС. По завершении раунда в заявлении США, Египта и Катара отмечалось, что сторонам было озвучено "предложение по наведению мостов". Ожидается, что высокопоставленные представители трех правительств встретятся в Каире до конца следующей недели, писала The New York Times.

Эскалация на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее в рамках обмена на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев из плена были освобождены более 100 заложников.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 40 000 человек, а свыше 91 000 получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.