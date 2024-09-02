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ОбществоИзраиль

В Израиле досрочно прекратили генеральную забастовку

Сергей Куприков
2 сентября 2024 г.

Суд по трудовым спорам решил, что забастовка носит политический характер и постановил прекратить ее через 8 часов после начала стачки.

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Главный международный аэропорт страны был закрыт во время стачки
Аэропорт в Тель-АвивеФото: Gil Cohen-Magen/AFP

Глава израильской конфедерации профсоюзов Гистадрут Арнон Бар-Давид в понедельник, 2 сентября, объявил о прекращении всеобщей забастовки, начавшейся утром этого же дня в знак солидарности с семьями удерживаемых в секторе Газа заложников. Его заявление последовало за решением суда по трудовым спорам города Бат-Ям, постановившего, что стачка должна быть прекращена досрочно. "Мы живем в правовом государстве и уважаем решение суда, поэтому я призываю всех вернуться на работу в 14.30. Важно подчеркнуть, что забастовка солидарности была важным шагом, и я поддерживаю ее", - заявил Бар-Давид.

Профсоюзный лидер отметил, что стачку поддержали сотни тысяч граждан Израиля, и поблагодарил всех участников за поддержку.

Министерство финансов постановило прекратить забастовку

Ранее министерство финансов Израиля обжаловало решение профсоюзов о проведении забастовки, и суд по трудовым спорам согласился с доводами о том, что она носила политический характер, постановив прекратить ее досрочно. Изначально забастовка, начавшаяся 2 сентября в 8 часов утра, должна была продолжаться до 6 часов утра следующего дня.

Непосредственным поводом для забастовки стало обнаружение тел шести израильских заложников в секторе Газа. После этого оппозиция и профсоюзы призвали к массовым акциям протеста, чтобы оказать давление на правительство Биньямина Нетаньяху для немедленного заключения сделки по освобождению пленников.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного еврейского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 40,7 тысячи человек, еще более 94 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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