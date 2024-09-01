  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоИзраиль

Израильская оппозиция призвала к генеральной забастовке

Сергей Куприков
1 сентября 2024 г.

Оппозиция обвиняет Нетаньяху и его кабинет в том, что они не хотят спасать израильских заложников, находящихся в руках террористов. Уже 2 сентября в стране может начаться генеральная забастовка.

https://p.dw.com/p/4k9Ws
Лидер израильской оппозиции Яир Лапид
Лидер израильской оппозиции Яир ЛапидФото: Hazem Bader/AFP

После обнаружения тел шести израильских заложников в секторе Газа лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал к протестам против правительства Биньямина Нетаньяху и всеобщей забастовке. "Нетаньяху и кабинет смерти решили не спасать заложников, - написал Лапид на платформе X в воскресенье, 1 сентября. - Они несут ответственность за их гибель". Лапид призвал "каждого гражданина, чье сердце разбито сегодня утром", принять участие в демонстрации в Тель-Авиве. Он призвал профсоюзы, работодателей и местные власти объявить забастовку.

В этот же день крупнейшая израильская федерация профсоюзов заявила о проведении всеобщей забастовки, чтобы усилить давление на правительство. Заложников в секторе Газа больше нельзя "оставлять в беде", подчеркнул глава профсоюзной ассоциации Гистадрут Арнон Бар-Давид. "Я пришел к выводу, что только наше вмешательство может разбудить тех, кто нуждается в пробуждении", - указал Бар Давид, обращаясь к правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Начиная с шести утра 2 сентября "вся израильская экономика начнет полномасштабную забастовку", написал глава профсоюза.

На телах заложников обнаружены пулевые ранения

ЦАХАЛ накануне обнаружил тела шести заложников в районе населенного пункта Рафах, которые были похищены террористами из ХАМАС при нападении на еврейское государство. Тела извлекли из подземного туннеля и доставили в Израиль. Израильское издание Ynet со ссылкой на выводы судмедэкспертизы пишет, что на телах обнаружены следы пулевых ранений, заложники были убиты в течение последних 48 часов.

В настоящее время в руках палестинцев в качестве заложников остаются 97 человек, однако 33 из них по данным израильских спецслужб, мертвы.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного еврейского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 40 с половиной тысяч человек, еще более 94 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Освобожденные ХАМАС заложники

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС

Более 240 заложников, среди которых старики, женщины и дети, захватили террористы ХАМАС во время масштабной атаки на Израиль 7 октября. Как идет процесс возвращения домой заложников - в галерее DW.
Конфликты28 ноября 2023 г.14 фото
external

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС: ждать ли мира? (21.05.2021)

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС: ждать ли мира? (21.05.2021)

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня после 11 дней авиаударов и ракетных обстрелов. Эта сделка при участии наблюдателей из Египта положит конец самому жестокому насилию в регионе за последние годы.
Политика21 мая 2021 г.02:11 мин.
Израильские военные в городе Газа, 5 ноября 2023 года

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Подробности и последствия масштабной атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года - в досье DW.
Конфликты12 апреля 2024 г.
Показать еще