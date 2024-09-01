Израильская оппозиция призвала к генеральной забастовке

Оппозиция обвиняет Нетаньяху и его кабинет в том, что они не хотят спасать израильских заложников, находящихся в руках террористов. Уже 2 сентября в стране может начаться генеральная забастовка.

После обнаружения тел шести израильских заложников в секторе Газа лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал к протестам против правительства Биньямина Нетаньяху и всеобщей забастовке. "Нетаньяху и кабинет смерти решили не спасать заложников, - написал Лапид на платформе X в воскресенье, 1 сентября. - Они несут ответственность за их гибель". Лапид призвал "каждого гражданина, чье сердце разбито сегодня утром", принять участие в демонстрации в Тель-Авиве. Он призвал профсоюзы, работодателей и местные власти объявить забастовку.

В этот же день крупнейшая израильская федерация профсоюзов заявила о проведении всеобщей забастовки, чтобы усилить давление на правительство. Заложников в секторе Газа больше нельзя "оставлять в беде", подчеркнул глава профсоюзной ассоциации Гистадрут Арнон Бар-Давид. "Я пришел к выводу, что только наше вмешательство может разбудить тех, кто нуждается в пробуждении", - указал Бар Давид, обращаясь к правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Начиная с шести утра 2 сентября "вся израильская экономика начнет полномасштабную забастовку", написал глава профсоюза.

На телах заложников обнаружены пулевые ранения

ЦАХАЛ накануне обнаружил тела шести заложников в районе населенного пункта Рафах, которые были похищены террористами из ХАМАС при нападении на еврейское государство. Тела извлекли из подземного туннеля и доставили в Израиль. Израильское издание Ynet со ссылкой на выводы судмедэкспертизы пишет, что на телах обнаружены следы пулевых ранений, заложники были убиты в течение последних 48 часов.

В настоящее время в руках палестинцев в качестве заложников остаются 97 человек, однако 33 из них по данным израильских спецслужб, мертвы.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного еврейского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 40 с половиной тысяч человек, еще более 94 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.