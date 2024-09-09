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Муниципалитеты ФРГ призвали ограничить нелегальную миграцию

Ольга Лебедева
9 сентября 2024 г.

Немецкий союз городов и общин считает необходимым создание на федеральном уровне оперативной группы по депортации мигрантов, не получивших право остаться в стране. Необходимо ускорить этот процесс, заявил глава союза.

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Человек перед Федеральным ведомством по миграции и проблемам беженцев
В Германии требуют ограничить нелегальную иммиграциюФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Власти немецких муниципалитетов ожидают от федерального правительства принятия новых мер по ограничению нелегальной иммиграции. Необходимы дополнительные усилия, чтобы возвращать в страны исхода людей, которые не получили право оставаться в Германии, заявил руководитель Немецкого союза городов и общин Андре Бергхеггер (André Berghegger) в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в понедельник, 9 сентября.

По его мнению, на федеральном уровне следует создать оперативную группу по депортациям, "чтобы ускорить данный процесс и сделать его более эффективным".

Одновременно Бергхеггер приветствовал обсуждаемое в настоящее время в Германии ужесточение миграционной политики. По его мнению, предлагаемые меры могут помочь упорядочить, контролировать и снизить иммиграцию, а также повысить безопасность в стране. Кроме того, он назвал разумным контроль на немецких границах до вступления в силу европейской миграционной реформы.

Муниципалитеты - на пределе возможностей

В свою очередь глава Объединения немецких окружных властей (Deutscher Landkreistag) Райнхард Загер (Reinhardt Sager) подчеркнул, что размещающие и интегрирующие беженцев муниципалитеты работают на пределе своих возможностей. По его словам, городам и деревням по всей Германии не хватает жилья и возможностей обеспечить интеграционные меры для иммигрантов, что создает проблемы и в будущем.

Поэтому необходимо "остановить нелегальную иммиграцию", заявил Загер в интервью медиакомпании Bayerischer Rundfunk. Власти ФРГ должны вновь контролировать, "сколько людей и кто иммигрируют в Германию", считает он.

Премьер Баварии предлагает значительно сократить число ходатайств об убежище

Между тем, премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) призвал ввести значительные ограничения на число принимаемых ходатайств о предоставлении убежища. Их необходимо сократить до уровня гораздо ниже 100 тысяч в год, заявил он в эфире телеканала ARD. По словам Зёдера, Германия перегружена связанными с нелегальной иммиграцией проблемами, и "это касается не только детских садов, школ и жилья".

Баварский политик подчеркнул, что ФРГ "перегружена отчасти и в культурном отношении". "Во многих немецких городах жители Германии уже больше не чувствуют себя дома", - пояснил он.

На прошлой неделе федеральные и земельные власти начали консультации по вопросам миграционной политики. Очередное заседание состоится 10 сентября. Дискуссии об ужесточении миграционной политики усилились в Германии после ножевой атаки в Золингене в конце августа, в результате которой были убиты три человека.

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