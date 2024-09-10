Переговоры оппозиции и правительства ФРГ о миграции прерваны

Блок оппозиционных христианских партий - Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) - прервал переговоры с правительством Германии о совместном подходе к миграционной политике и предоставлению убежища. Это решение, как заявил во вторник, 10 сентября, в Берлине управляющий делами фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei), связано с тем, что оппозиция считает недостаточными предложения кабмина отказывать некоторым группам просителей убежища на границах ФРГ. "В таком формате это (продолжение переговоров. - Ред.) не имеет смысла", - цитирует Фрая агентство Reuters. "То, что предложила "светофорная" коалиция, не приведет к увеличению числа отказов, даже к одному-единственному отказу", - подчеркнул политик.

Глава МВД Гессена: Не считаем этот формат диалога ведущим к цели

В свою очередь министр внутренних дел земли Гессен Роман Позек (Roman Poseck) из ХДС считает, что Германии необходим "настоящий поворот в миграционной политике". По его мнению, коалиционное правительство страны к такому повороту не готово.

"Мы не считаем этот формат диалога ведущим к цели, как показали сегодняшние переговоры", - подчеркнул Позек.

Блок ХДС/ХСС настаивает на отмене права на убежище в ФРГ и на более масштабных отказах просителям политического убежища прямо на границе, считая, что эти меры помогут бороться с нелегальной миграцией.

После успехов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" на парламентских выборах в Саксонии и Тюрингии требования оппозиции поддержала и Свободная демократическая партия, входящая в правящую коалицию.

Заседание межпартийной рабочей группы

Во вторник, 3 сентября, под руководством министра внутренних дел ФРГ социал-демократки Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и министра юстиции либерала Марко Бушмана (Marco Buschmann) прошло первое заседание межпартийной рабочей группы федерального и земельных правительств, которая будет заниматься проблемой миграции. Эту группу после резни в Золингене создал канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в конце августа раскритиковал пакет мер по миграционной политике, заявленный правящей коалицией.

По его мнению, "реальная проблема" не решается. "Что будет происходить на наших границах в будущем? Мы должны знать и решать, кто въезжает в нашу страну и, прежде всего, кому это запрещено", - заявил Мерц.

Он констатировал, что многие страны Евросоюза пропускают просителей убежища, позволяя им транзитный проезд до Германии, а затем чинят существенные препятствия, прежде чем дать добро на возвращение хотя бы части соискателей в государства въезда в ЕС.

"Однако если за два дня прибывает столько же новых беженцев, сколько депортируется и возвращается (в страны въезда. - Ред.) за месяц, то проблема в Германии будет не решаться, а углубляться", - уверен он. "Именно поэтому предложения, быстро сформулированные… коалицией, практически ничего не изменят", - предположил политик.

Он предложил сосредоточиться на лучшей защите границ Германии и повышении безопасности в третьих странах.

Нападение в Золингене

После нападения, совершенного в Золингене беженцем из Сирии, который подлежал высылке на родину, и унесшего жизни трех человек, правительство Германии 29 августа согласовало пакет мер усиления безопасности. Он включает в себя прекращение выплат для беженцев, подлежащих высылке, расширение запрета на ношение ножей, дополнительные полномочия органов безопасности и другие меры.

Выборы в бундестаг состоятся 28 сентября 2025 года.