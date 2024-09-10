  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Переговоры оппозиции и правительства ФРГ о миграции прерваны

Екатерина Венкина
10 сентября 2024 г.

Оппозиционный блок ХДС/ХСС считает предложения правительства Германии об ограничении миграции недостаточными.

https://p.dw.com/p/4kTnJ
Торстен Фрай
Торстен Фрай (фото из архива)Фото: DW

Блок оппозиционных христианских партий - Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) - прервал переговоры с правительством Германии о совместном подходе к миграционной политике и предоставлению убежища. Это решение, как заявил во вторник, 10 сентября, в Берлине управляющий делами фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei), связано с тем, что оппозиция считает недостаточными предложения кабмина отказывать некоторым группам просителей убежища на границах ФРГ. "В таком формате это (продолжение переговоров. - Ред.) не имеет смысла", - цитирует Фрая агентство Reuters. "То, что предложила "светофорная" коалиция, не приведет к увеличению числа отказов, даже к одному-единственному отказу", - подчеркнул политик.

Глава МВД Гессена: Не считаем этот формат диалога ведущим к цели

В свою очередь министр внутренних дел земли Гессен Роман Позек (Roman Poseck) из ХДС считает, что Германии необходим "настоящий поворот в миграционной политике". По его мнению, коалиционное правительство страны к такому повороту не готово.

"Мы не считаем этот формат диалога ведущим к цели, как показали сегодняшние переговоры", - подчеркнул Позек.

Блок ХДС/ХСС настаивает на отмене права на убежище в ФРГ и на более масштабных отказах просителям политического убежища прямо на границе, считая, что эти меры помогут бороться с нелегальной миграцией.

После успехов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" на парламентских выборах в Саксонии и Тюрингии требования оппозиции поддержала и Свободная демократическая партия, входящая в правящую коалицию.

Заседание межпартийной рабочей группы

Во вторник, 3 сентября, под руководством министра внутренних дел ФРГ социал-демократки Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и министра юстиции либерала Марко Бушмана (Marco Buschmann) прошло первое заседание межпартийной рабочей группы федерального и земельных правительств, которая будет заниматься проблемой миграции. Эту группу после резни в Золингене создал канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в конце августа раскритиковал пакет мер по миграционной политике, заявленный правящей коалицией.

По его мнению, "реальная проблема" не решается. "Что будет происходить на наших границах в будущем? Мы должны знать и решать, кто въезжает в нашу страну и, прежде всего, кому это запрещено", - заявил Мерц.

Он констатировал, что многие страны Евросоюза пропускают просителей убежища, позволяя им транзитный проезд до Германии, а затем чинят существенные препятствия, прежде чем дать добро на возвращение хотя бы части соискателей в государства въезда в ЕС.

"Однако если за два дня прибывает столько же новых беженцев, сколько депортируется и возвращается (в страны въезда. - Ред.) за месяц, то проблема в Германии будет не решаться, а углубляться", - уверен он. "Именно поэтому предложения, быстро сформулированные… коалицией, практически ничего не изменят", - предположил политик.

Он предложил сосредоточиться на лучшей защите границ Германии и повышении безопасности в третьих странах.

Нападение в Золингене

После нападения, совершенного в Золингене беженцем из Сирии, который подлежал высылке на родину, и унесшего жизни трех человек, правительство Германии 29 августа согласовало пакет мер усиления безопасности. Он включает в себя прекращение выплат для беженцев, подлежащих высылке, расширение запрета на ношение ножей, дополнительные полномочия органов безопасности и другие меры.

Выборы в бундестаг состоятся 28 сентября 2025 года.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Гамбургское трио Deichkind вышли на сцену на церемонии награждения лауреатов немецкой музыкальной премии Echo в марте 2015 года в свитерах с надписью "Refugees welcome"

Солидарность с беженцами в Германии: назло ксенофобам

Солидарность с беженцами в Германии: назло ксенофобам

Солидарность с беженцами в Германии в эти дни проявляют не только рядовые жители, предлагая им свою посильную и бескорыстную помощь, но и многие знаменитости - актеры и музыканты.
Права человека16 сентября 2015 г.8 фото
external

Немцы взялись за мигрантов: Шольц депортировал 28 афганцев. Крушение F-16 в ‎Украине. DW Новости (30.08.2024)

Немцы взялись за мигрантов: Шольц депортировал 28 афганцев. Крушение F-16 в ‎Украине. DW Новости (30.08.2024)

Германия 30 августа депортировала 28 афганцев - впервые с 2021 года, когда власть в Афганистане захватили талибы. Речь идет об осужденных преступниках, не имеющих права оставаться в Германии. Перед вылетом каждый из них получил 1000 евро. Накануне правящая коалиция ФРГ согласовала обширный план борьбы с нелегальными беженцами.
30 августа 2024 г.29:55 мин.
Полицейский на фоне стихийного мемориала в память о жертвах ножевой атаки в Золингене

Резня в Золингене: как отреагируют немецкие власти?

Резня в Золингене: как отреагируют немецкие власти?

После ножевой атаки в Золингене споры о беженцах, пограничном контроле и законе об оружии вспыхнули в Германии с новой силой. Подробности у DW.
Политика26 августа 2024 г.
Показать еще