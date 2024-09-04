Беженцы и убежище: Германия ужесточает миграционную политику

Беженцы и убежище: Германия ужесточает миграционную политику4 сентября 2024 г.
Во вторник, 3 сентября, под руководством министра внутренних дел ФРГ социал-демократки Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и министра юстиции либерала Марко Бушмана (Marco Buschmann) прошло первое заседание межпартийной рабочей группы федерального и земельных правительств, которая будет заниматься проблемой миграции. Эту группу после резни в Золингене создал канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).
Его правительство на фоне резонансных преступлений, совершенных беженцами, а также успехов ультраправых, активно использующих антимигрантскую риторику, хочет ужесточить миграционную политику и политику в сфере безопасности. Однако единства по этому поводу в правящей коалиции, похоже, нет. Кроме того, свои - еще более жесткие - меры предлагает консервативная оппозиция. Подробности - у DW.
Немцы "хотят видеть решение" проблемы миграции
В выступлении лидера Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner) на следующий день после состоявшихся 1 сентября земельных выборов в Саксонии и Тюрингии сквозило разочарование. "Люди сыты по горло тем, что это государство, возможно, потеряло контроль над иммиграцией и предоставлением убежища в Германии", - не стеснялся в оценках Линднер.
По его словам, перекладывание вины и заявления, что по ныне действующему законодательству ничего нельзя сделать, никому не интересны. Граждане "хотят видеть решение" этой проблемы, подчеркнул Линднер, вице-канцлер и министр финансов в трехпартийном правительстве социал-демократа Шольца.
Выборы на востоке страны стали катастрофой для СДПГ, "зеленых" и СвДП - всех трех партий, входящих в правящую в Берлине "светофорную" коалицию. В Саксонии и Тюрингии ультраправая "Альтернатива для Германии" (AдГ) набрала более чем в два раза больше голосов, чем все три правящие партии вместе взятые.
В Германии проживают более трех миллионов беженцев
Послевыборные соцопросы показывают, что темы миграции и предоставления убежища были основными при принятии избирателями в Тюрингии и Саксонии решения, за кого отдать свой голос. Всего в Германии на конец 2023 года проживало около 3,2 млн человек, прибывших в страну в качестве беженцев, в том числе более миллиона украинцев. Вторая по численности группа - сирийцы.
В 2023 году было подано 352 000 новых ходатайств о предоставлении убежища, а в 2024-м их ожидается около 270 000. Большинство прошений властями отклоняются. В конце прошлого года в ФРГ находились всего около 44 000 человек, признанных соискателями убежища. Гораздо больше людей получают только временную защиту. Чуть менее 745 000 человек имеют статус беженца в соответствии с Женевской конвенцией о беженцах. Еще 326 000 пользуются дополнительной защитой, например, потому что в их родной стране идет гражданская война.
Ходатайства еще полумиллиона беженцев в настоящее время находятся в процессе рассмотрения. По данным МВД ФРГ, в стране на данный момент проживают чуть менее 227 000 мигрантов, которые обязаны покинуть ее - все их прошения окончательно отклонены. Однако около 80 процентов из них могут остаться в Германии, поскольку существуют препятствия для их депортации.
Федеральное правительство хочет ужесточить миграционную политику
После резни в Золингене, устроенной за неделю до земельных выборов в Тюрингии и Саксонии сирийцем-исламистом, который должен был быть выслан из Германии, федеральное правительство объявило об ужесточении миграционной политики и политики в сфере безопасности. В частности, соискатели убежища, за которых в соответствии с Дублинским соглашением отвечает другая страна ЕС, больше не будут получать финансовую поддержку в ФРГ. Также планируется увеличить количество депортаций.
А их процедуру - упростить, в том числе за счет снижения критериев для уголовных преступлений, которые могут привести к высылке или лишению статуса беженца или соискателя убежища. Властям также предстоит завершить работу над миграционными соглашениями с третьими странами за пределами ЕС - в том числе с Молдовой, Кенией и Филиппинами - о приеме беженцев, прибывших в Германию из этих государств.
ХДС/ХСС ставит под сомнение право на убежище в Германии
Всего этого недостаточно для консервативных Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), образующих крупнейшую оппозиционную фракцию в бундестаге. Еще до выборов блок ХДС/ХСС призывал отменить право на убежище в Германии и разворачивать беженцев непосредственно на границе.
После земельных выборов на востоке страны председатель ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) пообещал, что его партия "не отклонится ни на миллиметр" от этого требования. "Подлинная проблема - это, как и прежде, продолжающееся неконтролируемое иммиграционное давление, - указал Мерц. - На каждые пять депортаций приходится 100 новых прибытий. Нынешнее правительство должно именно политику в сфере иммиграции скорректировать коренным образом".
Социал-демократы и "зеленые" отвергают это требование. По словам сопредседателя СДПГ Заскии Эскен (Saskia Esken), такие предложения "несовместимы с нашей конституцией". "Во всем, что мы делаем, в политике, которая обеспечивает контроль и управление, но при этом сохраняет гуманность и наши обязательства, мы не будем касаться конституции. Мы не нарушим наши международные и европейские правовые обязательства", - заверила Эскен.
Новый источник конфликта для правящей коалиции
СвДП видит ситуацию иначе. По словам лидера либералов Кристиана Линднера, в данном случае нет места запретам на инициативы и предложения. Его партия открыта для обсуждения изменений в европейском законодательстве или даже в Основном законе ФРГ, сообщил Линднер на следующий день после земельных выборов, открыто встав на сторону оппозиционного ХДС.
Если партии так называемого "демократического центра" - ХДС, ХСС, СДПГ, "зеленые" и СвДП - не смогут достичь результата, "тогда граждане буквально будут искать альтернативу", пояснил министр финансов, явно имея в виду ультраправую "Альтернативу для Германии".
Первое заседание рабочей группы по проблемам миграции
Линднер напомнил таким образом о межпартийной рабочей группе федерального и земельных правительств, которую канцлер Олаф Шольц созвал после резни в Золингене. Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц предложил Шольцу начать совместную работу по этой теме. Свое первое заседание рабочая группа провела под руководством министра внутренних дел Нэнси Фезер и главы Минюста Марко Бушмана во вторник, 3 сентября.
На обсуждение были вынесены уже представленные федеральным правительством планы по ужесточению миграционной политики и политики в сфере безопасности. Однако МВД заявило, что оно открыто для предложений от ХДС/ХСС и федеральных земель, чтобы обсудить также и их. Консервативная оппозиция придает этому большое значение.
"Если правящая коалиция хочет говорить с нами о решении этой проблемы, то темой номер один на повестке дня должно быть ограничение иммиграции. А этого можно добиться только путем отказа во въезде в страну на государственной границе", - уверен лидер ХДС Мерц.
Безопасность и порядок в Германии больше не гарантированы?
Дебаты о том, можно ли вообще по немецким законам разворачивать беженцев прямо на границе, начались уже давно. Мерц, дипломированный юрист, убежден, что у Германии есть такая возможность. При этом он ссылается на статью 72 Договора о Европейском Союзе, который является одной из основ законодательства ЕС.
По словам председателя ХДС, названная статья разрешает это делать, если "безопасность и порядок в нашей стране больше не гарантированы". "В данный момент мы переживаем невыполнение государством его важнейших функций, - полагает Мерц. - Мы видим это в школах, в больницах, в кабинетах врачей, в ситуации с размещением на рынке жилья. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось в таких масштабах".
Приостановить действие законодательства ЕС? "Это был бы ядерный взрыв"
Эксперт по конституционному праву из Констанца Даниэль Тим (Daniel Thym) считает, что предложение Мерца "юридически оправдано". В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Тим высказал мнение, что такой подход не нарушит ни Основной закон ФРГ, ни Женевскую конвенцию о беженцах, но может оказаться предметом рассмотрения в Европейском суде. При этом эксперт полагает, что Германия в суде может одержать верх.
Австрийский исследователь миграции Геральд Кнаус, напротив, предупреждает о последствиях, если Германия будет разворачивать мигрантов на своих границах. "Приостановление действия законодательства Евросоюза было бы ядерным взрывом, это привело бы к тому, что многие в ЕС стали бы копировать такой подход", - предостерег Кнаус в интервью телеканалу ZDF.
Тем не менее он согласен с тем, что с нелегальной миграцией нужно что-то делать: "Способ сделать это означает не пытаться перемещать людей туда-сюда между странами - членами Европейского Союза, а сократить нелегальную миграцию в ЕС". Например, путем переноса процедур предоставления убежища в безопасные третьи страны за пределами Евросоюза.