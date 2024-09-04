Беженцы и убежище: Германия ужесточает миграционную политику

Отмена права на убежище в ФРГ и разворот мигрантов прямо на границе - этого хочет оппозиционный ХДС. После успехов ультраправых на востоке страны это требование поддержала и СвДП - партия правящей коалиции.

Во вторник, 3 сентября, под руководством министра внутренних дел ФРГ социал-демократки Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и министра юстиции либерала Марко Бушмана (Marco Buschmann) прошло первое заседание межпартийной рабочей группы федерального и земельных правительств, которая будет заниматься проблемой миграции. Эту группу после резни в Золингене создал канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Его правительство на фоне резонансных преступлений, совершенных беженцами, а также успехов ультраправых, активно использующих антимигрантскую риторику, хочет ужесточить миграционную политику и политику в сфере безопасности. Однако единства по этому поводу в правящей коалиции, похоже, нет. Кроме того, свои - еще более жесткие - меры предлагает консервативная оппозиция. Подробности - у DW.

Немцы "хотят видеть решение" проблемы миграции

В выступлении лидера Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner) на следующий день после состоявшихся 1 сентября земельных выборов в Саксонии и Тюрингии сквозило разочарование. "Люди сыты по горло тем, что это государство, возможно, потеряло контроль над иммиграцией и предоставлением убежища в Германии", - не стеснялся в оценках Линднер.

Кристиан Линднер Фото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

По его словам, перекладывание вины и заявления, что по ныне действующему законодательству ничего нельзя сделать, никому не интересны. Граждане "хотят видеть решение" этой проблемы, подчеркнул Линднер, вице-канцлер и министр финансов в трехпартийном правительстве социал-демократа Шольца.

Выборы на востоке страны стали катастрофой для СДПГ, "зеленых" и СвДП - всех трех партий, входящих в правящую в Берлине "светофорную" коалицию. В Саксонии и Тюрингии ультраправая "Альтернатива для Германии" (AдГ) набрала более чем в два раза больше голосов, чем все три правящие партии вместе взятые.

В Германии проживают более трех миллионов беженцев

Послевыборные соцопросы показывают, что темы миграции и предоставления убежища были основными при принятии избирателями в Тюрингии и Саксонии решения, за кого отдать свой голос. Всего в Германии на конец 2023 года проживало около 3,2 млн человек, прибывших в страну в качестве беженцев, в том числе более миллиона украинцев. Вторая по численности группа - сирийцы.

Беженцы в пункте первичного приема в Айзенхюттенштадте, декабрь 2023 года Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

В 2023 году было подано 352 000 новых ходатайств о предоставлении убежища, а в 2024-м их ожидается около 270 000. Большинство прошений властями отклоняются. В конце прошлого года в ФРГ находились всего около 44 000 человек, признанных соискателями убежища. Гораздо больше людей получают только временную защиту. Чуть менее 745 000 человек имеют статус беженца в соответствии с Женевской конвенцией о беженцах. Еще 326 000 пользуются дополнительной защитой, например, потому что в их родной стране идет гражданская война.

Ходатайства еще полумиллиона беженцев в настоящее время находятся в процессе рассмотрения. По данным МВД ФРГ, в стране на данный момент проживают чуть менее 227 000 мигрантов, которые обязаны покинуть ее - все их прошения окончательно отклонены. Однако около 80 процентов из них могут остаться в Германии, поскольку существуют препятствия для их депортации.

Федеральное правительство хочет ужесточить миграционную политику

После резни в Золингене, устроенной за неделю до земельных выборов в Тюрингии и Саксонии сирийцем-исламистом, который должен был быть выслан из Германии, федеральное правительство объявило об ужесточении миграционной политики и политики в сфере безопасности. В частности, соискатели убежища, за которых в соответствии с Дублинским соглашением отвечает другая страна ЕС, больше не будут получать финансовую поддержку в ФРГ. Также планируется увеличить количество депортаций.

А их процедуру - упростить, в том числе за счет снижения критериев для уголовных преступлений, которые могут привести к высылке или лишению статуса беженца или соискателя убежища. Властям также предстоит завершить работу над миграционными соглашениями с третьими странами за пределами ЕС - в том числе с Молдовой, Кенией и Филиппинами - о приеме беженцев, прибывших в Германию из этих государств.

ХДС/ХСС ставит под сомнение право на убежище в Германии

Всего этого недостаточно для консервативных Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), образующих крупнейшую оппозиционную фракцию в бундестаге. Еще до выборов блок ХДС/ХСС призывал отменить право на убежище в Германии и разворачивать беженцев непосредственно на границе.

Олаф Шольц (слева) и Фридрих Мерц в бундестаге, июнь 2024 года Фото: Hannes P. Albert/dpa/picture alliance

После земельных выборов на востоке страны председатель ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) пообещал, что его партия "не отклонится ни на миллиметр" от этого требования. "Подлинная проблема - это, как и прежде, продолжающееся неконтролируемое иммиграционное давление, - указал Мерц. - На каждые пять депортаций приходится 100 новых прибытий. Нынешнее правительство должно именно политику в сфере иммиграции скорректировать коренным образом".

Социал-демократы и "зеленые" отвергают это требование. По словам сопредседателя СДПГ Заскии Эскен (Saskia Esken), такие предложения "несовместимы с нашей конституцией". "Во всем, что мы делаем, в политике, которая обеспечивает контроль и управление, но при этом сохраняет гуманность и наши обязательства, мы не будем касаться конституции. Мы не нарушим наши международные и европейские правовые обязательства", - заверила Эскен.

Новый источник конфликта для правящей коалиции

СвДП видит ситуацию иначе. По словам лидера либералов Кристиана Линднера, в данном случае нет места запретам на инициативы и предложения. Его партия открыта для обсуждения изменений в европейском законодательстве или даже в Основном законе ФРГ, сообщил Линднер на следующий день после земельных выборов, открыто встав на сторону оппозиционного ХДС.

Если партии так называемого "демократического центра" - ХДС, ХСС, СДПГ, "зеленые" и СвДП - не смогут достичь результата, "тогда граждане буквально будут искать альтернативу", пояснил министр финансов, явно имея в виду ультраправую "Альтернативу для Германии".

Первое заседание рабочей группы по проблемам миграции

Линднер напомнил таким образом о межпартийной рабочей группе федерального и земельных правительств, которую канцлер Олаф Шольц созвал после резни в Золингене. Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц предложил Шольцу начать совместную работу по этой теме. Свое первое заседание рабочая группа провела под руководством министра внутренних дел Нэнси Фезер и главы Минюста Марко Бушмана во вторник, 3 сентября.

Марко Бушман и Нэнси Фезер Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

На обсуждение были вынесены уже представленные федеральным правительством планы по ужесточению миграционной политики и политики в сфере безопасности. Однако МВД заявило, что оно открыто для предложений от ХДС/ХСС и федеральных земель, чтобы обсудить также и их. Консервативная оппозиция придает этому большое значение.

"Если правящая коалиция хочет говорить с нами о решении этой проблемы, то темой номер один на повестке дня должно быть ограничение иммиграции. А этого можно добиться только путем отказа во въезде в страну на государственной границе", - уверен лидер ХДС Мерц.

Безопасность и порядок в Германии больше не гарантированы?

Дебаты о том, можно ли вообще по немецким законам разворачивать беженцев прямо на границе, начались уже давно. Мерц, дипломированный юрист, убежден, что у Германии есть такая возможность. При этом он ссылается на статью 72 Договора о Европейском Союзе, который является одной из основ законодательства ЕС.

По словам председателя ХДС, названная статья разрешает это делать, если "безопасность и порядок в нашей стране больше не гарантированы". "В данный момент мы переживаем невыполнение государством его важнейших функций, - полагает Мерц. - Мы видим это в школах, в больницах, в кабинетах врачей, в ситуации с размещением на рынке жилья. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось в таких масштабах".

Приостановить действие законодательства ЕС? "Это был бы ядерный взрыв"

Эксперт по конституционному праву из Констанца Даниэль Тим (Daniel Thym) считает, что предложение Мерца "юридически оправдано". В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Тим высказал мнение, что такой подход не нарушит ни Основной закон ФРГ, ни Женевскую конвенцию о беженцах, но может оказаться предметом рассмотрения в Европейском суде. При этом эксперт полагает, что Германия в суде может одержать верх.

Австрийский исследователь миграции Геральд Кнаус, напротив, предупреждает о последствиях, если Германия будет разворачивать мигрантов на своих границах. "Приостановление действия законодательства Евросоюза было бы ядерным взрывом, это привело бы к тому, что многие в ЕС стали бы копировать такой подход", - предостерег Кнаус в интервью телеканалу ZDF.

Тем не менее он согласен с тем, что с нелегальной миграцией нужно что-то делать: "Способ сделать это означает не пытаться перемещать людей туда-сюда между странами - членами Европейского Союза, а сократить нелегальную миграцию в ЕС". Например, путем переноса процедур предоставления убежища в безопасные третьи страны за пределами Евросоюза.