В ХДС/ХСС призвали сделать депортационные рейсы регулярными

Член консервативного блока ХДС/ХСС и лидер региональной группы ХСС Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) призвал организовать больше депортационных рейсов из ФРГ в Афганистан. "Я ожидаю, что министр внутренних дел Фезер организует следующий депортационный рейс в Афганистан на следующей неделе", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 1 сентября.

К его призыву присоединился генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман (Carsten Linnemann). "Это не должно превратиться в плацебо. Сейчас нам нужны конкретные меры по ограничению нелегальной миграции, а не постоянно создаваемые новые рабочие группы", - сказал он. По его мнению, чтобы остановить нелегальную миграцию, необходимо следовать Дублинскому соглашению, согласно которому за рассмотрение ходатайства иностранца об убежище отвечает то государство Евросоюза, на территорию которого тот первоначально прибыл. "Кроме того, все, кому не разрешено оставаться здесь, должны быть депортированы", - добавил Линнеман.

Управляющий делами фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei) заявил, что во вторник, 3 сентября, когда состоятся переговоры между правительством и оппозиционным ХДС/ХСС о миграционной политике, необходимо будет выяснить, "есть ли готовность существенно сократить миграционные потоки в Германию".

Александер Тром (Alexander Throm) из блока ХДС/ХСС, в свою очередь, предложил ввести для беженцев "обязательные общественные работы". "Утром учить язык, днем ухаживать за парком. Каждый должен вносить свою лепту", - приводит его слова Bild am Sonntag.

Накануне новый миграционный пакет правящей коалиции раскритиковал также председатель ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

ФРГ впервые с 2021 года выслала афганцев на родину

Германия в пятницу, 30 августа, депортировала граждан Афганистана на родину - впервые с 2021 года, когда исламистское радикальное движение "Талибан" после вывода войск США вновь захватило там власть. Как сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), речь идет об осужденных преступниках, "не имеющих права оставаться в Германии".

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), в свою очередь, заявила, что планирует продолжать практику депортационных полетов. "...я буду продолжать делать все возможное, чтобы преступники и террористы, представляющие опасность, были депортированы в Афганистан и Сирию", - пообещала она.

Правительство ФРГ представило план по усилению безопасности

После нападения, осуществленного исламистом в Золингене и унесшего жизни трех человек, федеральное правительство Германии 29 августа согласовало пакет мер по усилению безопасности. Он включает в себя прекращение выплат для беженцев, подлежащих высылке, расширение запрета на ношение ножей, дополнительные полномочия органов безопасности и другие меры.