Кому как повезет. Как живут в Германии россияне с гумвизой

Более двух лет назад Германия начала выдавать гуманитарные визы россиянам. Как сегодня живут в ФРГ те, кто смог их получить и приехать в страну? DW поговорила с несколькими из них.

Экологическая и антивоенная активистка Наталья Зубкова переехала в Германию по гуманитарной визе вместе со своей дочерью в марте 2024 года. До этого она жила в Грузии, куда перебралась из России еще в 2021-м.

В начале августа этого года Наталья опубликовала пост в своем аккаунте в Facebook, в котором рассказала о тяжелых бытовых условиях в лагере для беженцев и общежитии в Кельне, где их разместили. К своему посту она прикрепила фотографии, сделанные в лагере, куда, как она утверждает, поселили ее знакомых. "Я пишу этот пост для тех, кто собирается ехать в Германию по гум визе (гуманитарной визе. - Ред.). Вам об этом никто не расскажет, так как эта тема здесь табу", - написала она. По словам Натальи, в лагере и общежитии за постояльцами постоянно "следили охранники". Как итог, она решила объявить голодовку, которую держала почти неделю.

DW поговорила с несколькими из россиян, которым удалось получить в Германии гуманитарную визу, о том, чего они ожидают и с какими реальными условиями сталкиваются.

Что такое гуманитарные визы

После начала войны РФ против Украины правительство ФРГ ввело ускоренную процедуру выдачи гуманитарных виз россиянам. По оценкам пожелавшей остаться анонимной координатора проекта inTransit, который занимается помощью в оформлении гуманитарных виз, на сегодняшний день их могли получить порядка 2500 россиян.

Выдают гуманитарные визы в рамках §22 Закона о пребывании (Aufenthaltsgesetz). Ранее Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) в комментарии DW поясняло, что претендовать на эти визы могут граждане России, "которые подвергаются особому риску из-за их приверженности антивоенной борьбе, защите демократии и прав человека или из-за действий, критикующих режим".

Правозащитник Михаил Уваров сам перебрался в Германию по гуманитарной визе, а теперь помогает получить ее другим россиянам. В беседе с DW он отмечает, что статус людей, имеющих гуманитарную визу, сильно отличается от статуса тех, кому предоставили политическое убежище. Так, международную защиту в ФРГ можно запросить, лишь находясь на территории страны, в то время как гуманитарную визу необходимо получать в одном из дипломатических представительств Германии за границей.

Общежитие для беженцев в Берлине (фото из архива) Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Кроме того, соискатель политического убежища до решения суда о предоставлении ему соответствующего статуса сильно ограничен в правах, в то время как обладатель гуманитарной визы автоматически получает право на образование и работу в Германии. Ему выплачивается базовое социальное пособие (Bürgergeld) в 563 евро в месяц, а также предоставляется место в специальном общежитии с возможностью найти социальное жилье.

Наконец, получивший такую визу может за счет государства выучить немецкий язык, как минимум до уровня В1, а в отдельных случаях - до С1, а также пройти специальные интеграционные курсы. На них, например, могут научить искать работу в Германии и правильно оформлять резюме.

По словам опрошенных DW правозащитников и общественных деятелей, которые помогают россиянам с оформлением гуманитарных виз, требования к их соискателям спустя более чем два года остаются почти полностью прежними. Единственным изменением стала необходимость доказывать опыт сотрудничества с немецкими организациями в прошлом. "Если в начале допускалось как сотрудничество в прошлом, так и предполагаемое, то сейчас в основном говорится, что у человека должен быть такой опыт в прошлом - либо особенно значимая, с точки зрения Германии, и исключительная деятельность. (…) Такого рода детали меняются, но в целом сама процедура не изменилась", - рассказывает DW координатор inTransit.

Условия в Германии для обладателей гумвиз - лотерея

К тому моменту, когда Наталья Зубкова давала интервью DW, местные чиновники пообещали в ближайшее время перевести ее вместе с дочкой в общежитие, где живет больше семей из России. "Но почему меня сразу туда не поселили?" - задается она вопросом.

Всех, кто получает гуманитарные визы, изначально прикрепляют к одной из федеральных земель Германии - это нужно для распределения нагрузки на бюджет и дальнейшей процедуры оформления. Сразу после пересечения границы ФРГ человек направляется во временное место размещения - лагерь или общежитие. И здесь в игру вступает фактор удачи. Ведь в разных землях и городах - разные условия для обладателей гуманитарного статуса. Серьезную роль также играет человеческий фактор. К примеру, тем, кому повезло больше, может попасться русскоговорящий социальный работник, который помогает с оформлением документов в Германии.

"По нашим ощущениям, процентов 5-10 попадают в непростые условия, иногда - совсем тяжелые", - говорит в комментарии DW основатель инициативы "Горизонты", которая также помогает россиянам с получением гуманитарных виз, Андрей Моисейкин. "Это чаще всего лагеря с не очень приятными бытовыми условиями. Из-за отличий в культуре и бытовых предпочтениях сложно бывает сожительствовать с другими беженцами", - продолжает он.

У разных мест есть свои плюсы и минусы, поясняют собеседники DW. Так, в больших городах бывает трудно найти социальную квартиру из-за слишком высокого спроса на жилье, а в маленьких деревнях могут возникнуть трудности с социализацией и поиском работы.

Координатор inTransit говорит, что повлиять на распределение можно, но для этого нужны достаточные основания. Например, намерение работать с организацией, которая зарегистрирована в определенной земле. Однако "подгадать" и специально попасть в место с хорошими условиями не получится, ведь ситуация в каждой земле иная и постоянно меняется.

Истории россиян в ФРГ с гуманитарными визами

Живущая в Кёльне с дочерью Наталья Зубкова признается: на фоне возникших трудностей у нее появлялась мысль отправить дочь к отцу в Россию. Сама же она в своем будущем не уверена. Из-за высокого спроса найти социальное жилье в ее регионе очень тяжело, но и уезжать из Германии она боится: "А мне ехать некуда. Куда мне возвращаться? Для меня выезд с территории ЕС чреват [арестом]", - говорит она DW.

Артем Важенков, находящийся в розыске в России за несоблюдение правил для "иностранных агентов", в разговоре с DW назвал свой переезд в Германию по гуманитарной визе "очень благополучным". Он приехал в страну из Грузии в декабре 2022 года и был распределен в один из небольших населенных пунктов земли Рейнланд-Пфальц на западе ФРГ. "Меня встретили в аэропорту, отвезли в ведомство по делам иностранцев, и после этого - сразу в социальное жилье. Отдельную квартиру, небольшую, студийного типа, но (…) даже не комнату в общежитии", - вспоминает Артем.

Земля Рейнланд-Пфальц на западе ФРГ Фото: imago images/Manngold

Сейчас Артем изучает немецкий язык и хотя признается, что дается он ему нелегко, планирует вскоре выходить на работу и отказаться от пособия и социальных выплат. Сначала он собирается найти небольшую подработку, а затем - получить востребованную в Германии специальность, связанную с дата-аналитикой или диджитал-маркетингом. "Плюс, хочется быть благодарным Германии, поэтому я планирую в ближайшем будущем пойти волонтером в пожарную часть и таким образом принести какую-то пользу немецкому государству", - рассказывает Артем Важенков.

В беседе с DW он обращается к другим россиянам, переехавшим в Германию по гуманитарной визе: "На самом деле меня просто возмущает, как многие бесконечно ноют и поносят Германию. (…) Ребята, может быть, тут не так идеально, но тут сильно лучше, чем, например, в тюрьме. И за это нужно быть благодарными", - говорит Артем.

Другой эмигрант из России, с которым поговорила DW, - журналист Алексей Голубков. Он переехал в Германию по гумвизе совсем недавно - в начале июня 2024-го. Сначала на две с половиной недели его поместили в лагерь для беженцев на юге земли Нижняя Саксония, а позднее - направили в общежитие.

Там Алексею и его жене выдали комнату, где можно жить с кошкой, которую они привезли с собой. "До города далековато - сначала идти до автобуса, который ездит раз в час. Обратно последний приезжает в 8 вечера", - говорит он, но добавляет, что в целом доволен условиями во временном жилье.

Алексей самостоятельно изучает немецкий язык и планирует вскоре пойти на языковые курсы, которые ему оплатит центр занятости (Jobcenter). "Потом думаю идти по специальности - посмотрим, нужны ли тут журналисты. Если нет, то посмотрим, будем думать что-то еще", - делится он планами.

Перспективы для россиян с гуманитарными визами

Координатор проекта inTransit уверена: отношение правительства ФРГ к россиянам, которые могут претендовать на гуманитарный статус, не изменилось. "Проблемы, о которых мы говорим, это проблемы всех беженцев, которые приезжают в Германию. Просто россияне разделяют эти проблемы. А никакого специфического плохого отношения к россиянам нет", - поясняет она и добавляет, что "политическая воля принимать российских диссидентов есть, и она огромная".

Правозащитник Михаил Уваров, в свою очередь, считает, что ключевая работа с получателями гуманитарных виз должна проводиться со стороны организаций, которые сопровождают их в этом процессе, а не со стороны государства. "Нужно объяснять, как все устроено, погружать человека в реалии, которые ждут его здесь. Наша дискуссия актуализирована некоторыми новостями, что люди попадают на время в лагеря для беженцев, сталкиваются с действительно тяжелыми бытовыми условиями, встречаются с бюрократией и не понимают, как сделать какой-то шаг". Он заключает: "От Германии, мне кажется, здесь уже ничего не требуется - она уже дала то, что могла дать".