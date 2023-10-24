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Студентам в Германии негде жить

Хелен Уиттл | Виктор Вайц
24 октября 2023 г.

Проблемы с арендой жилья в немецких городах коснулись и студентов. Десятки тысяч человек еще не нашли, где жить во время зимнего семестра.

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Студенты в аудитории
Зимний семестр уже начался, но десятки тысяч студентов все еще ищут жильеФото: Christoph Hardt/Panama Pictures/IMAGO

Зимний семестр уже начался, а десятки тысяч студентов и аспирантов все еще ищут жилье. Многие понимают, что у них мало шансов найти место в студенческом общежитии или доступную по цене комнату в WG - коммунальной квартире.

Насколько серьезная ситуация сложилась на сегодня, показывает пример в Геттингене: Студенческий союз города арендовал гостиницу, в которой студенты могут недорого остановиться в первые недели семестра, пока найдут постоянное жилье. А в Мюнхене, где средняя арендная плата для студентов составляет 720 евро в месяц, льготные цены предлагает кемпинг.

В начале года Институт имени Пестеля в Ганновере в ходе исследования установил, что в Германии наблюдается нехватка до 700 000 квартир, в особом дефиците недорогое жилье. Арендная плата резко выросла, не в последнюю очередь в крупных университетских городах.

"Отсутствие доступного жилья для студентов - хроническая проблема на протяжении десятилетий", - подчеркнул Маттиас Анбуль (Matthias Anbuhl), генеральный директор Немецкого студенческого союза (DSW), в своем заявлении от 16 октября. В настоящее время Студенческий союз управляет 1700 общежитиями по всей Германии, в которых проживают около 196 000 студентов. Своей очереди ожидают еще более 32 000 человек.

Каучсерфинг и длительные поездки на работу

Мерлин сидит со своим ноутбуком на диване в кампусе Свободного университета Берлина. "Я могу тратить около 500 евро в месяц на аренду, но зачастую владельцы квартир даже не отвечают на мои письменные запросы", - говорит 22-летний парень, у которого начался первый семестр. Пока он живет у своих родителей в городке Кляйнмахнов под Берлином, а иногда у тети, чья квартира находится ближе к университету.

Рядом с ним сидит Талина, студентка ветеринарного факультета. По ее словам, в августе ей дали всего месяц, чтобы переехать из квартиры, которую надо было освободить для семьи. Ее сокурсница Элли, которой тоже 21 год, живет на правах субарендатора и до конца года должна найти новое жилье.

Это будет непросто: средняя стоимость комнаты в коммунальной квартире в Берлине за последнее десятилетие удвоилась и достигла 650 евро. Фиксированная ставка для студентов, получающих государственное финансирование в соответствии с Федеральным законом о помощи в обучении BAföG - стипендию в кредит, составляет максимум 360 евро.  

Талина и Мерлин ищут доступное жилье
Талина и Мерлин ищут доступное жилье в БерлинеФото: Helen Whittle/DW

В связи с дороговизной на рынке жилья все больше студентов подают заявки на место в студенческих общежитиях, говорит Яна Юдиш (Jana Judisch), пресс-секретарь Берлинского студенческого союза. В распоряжении Союза 9000 коек, все они уже заняты, а свободных мест ждут еще 4900 студентов. Время ожидания в настоящее время составляет три семестра. "Многие студенты по этой причине ищут жилье на окраинах Берлина или даже в Бранденбурге, мирясь с долгой дорогой до университета", - подчеркивает Юдиш.

30-летняя Карла изучает языки в Свободном университете Берлина. Ей в свое время повезло: несколько лет назад, когда арендная плата была значительно ниже, чем сегодня, она нашла комнату в коммуналке. Но сегодня все изменилось. "Некоторые из моих соседей сдавали свои комнаты во временную субаренду, а потом субарендаторам приходилось спать на диване в комнате общего пользования, потому что они так и не смогли найти доступное жилье", - говорит она.

Особенно тяжело иностранным студентам

"Поиск жилья - одна из главных проблем, с которыми студенты к нам обращаются", - говорит Томас Шмидт (Thomas Schmidt), референт по социальным вопросам Генерального студенческого комитета (AStA). По его словам, некоторым студентам удается снять комнату под предоставленные их родителями гарантии, но такой возможности нет у иностранных студентов, для которых проблемы поиска жилья становятся неразрешимыми.

Помимо реализации амбициозных политических решений по снижению арендной платы для берлинцев, он приветствовал бы дополнительную финансовую поддержку со стороны Сената Берлина и для студентов, особенно на строительство новых и реконструкцию существующих студенческих общежитий.

За последние 12-15 лет число студентов в Германии увеличилось примерно на миллион человек и составило около 2,9 миллиона. Однако это не сопровождалось необходимыми инвестициями в социальную инфраструктуру, необходимую для того, чтобы справиться с растущим числом студентов, объясняет Штефан Гроб (Stefan Grob), заместитель директора Немецкого студенческого союза (DSW): "Мы опасаемся, что движемся к двухклассовому обществу, в котором дети из более богатых семей могут себе позволить учиться там, где хотят, а другие не могут. Это было бы катастрофой, потому что не интеллект и способности будут решать, где люди могут учиться, а деньги".

Правительство хочет инвестировать в жилье

Немецкий студенческий союз хотел бы видеть увеличение ежемесячного жилищного пособия, которое выплачивается в рамках стипендий от государства - BAföG, но в то же время признает, что только десять-одиннадцать процентов студентов имеют на нее право из-за невысоких доходов их родителей. Чтобы несколько облегчить ситуацию, коалиционное правительство Германии объявило о выделении федерального гранта в размере 500 миллионов евро на 2023 год в рамках программы "Жилье для молодежи". Ее целью является создание более доступного жилья для студентов, стажеров и полицейских, проходящих обучение.

По данным Федерального министерства жилищного строительства и градостроительства, субсидии будут выплачена и в 2024, и 2025 годах. Немецкий студенческий союз приветствует это решение, однако оно не поможет тысячам студентов, которые отчаянно ищут крышу над головой в уже наступившем зимнем семестре 2023 года.

"При поиске жилья студенты конкурируют с другими социальными группами, такими как пожилые люди, молодые семьи, люди с низкими доходами, беженцы. Это не проблема университетов, это социальная проблема", - подчеркивает Штефан Гроб.

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