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Министр образования ФРГ предупредила об угрозе шпионажа КНР

Даниил Сотников
1 ч. назад

Министр поддержала инициативу баварского университета, отказавшегося принимать студентов из Китая, финансируемых исключительно госстипендией.

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Министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер
Министр образования ФРГ Беттина Штарк-ВатцингерФото: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Исследовательские институты и университеты Германии должны защищаться от возможного шпионажа со стороны получателей государственных стипендий из Китая, заявила министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) в пятницу, 29 июля. 

"Китай все больше становится конкурентом и системным соперником в науке и исследованиях", - заявила министр, похвалив подход в этом вопросе университета им. Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге (FAU).

Университет FAU перестал принимать получателей госстипендии КНР

С 1 июня в FAU было принято решение не допускать студентов и аспирантов, которые финансируются исключительно Китайским стипендиальным советом (CSC), пишет агентство dpa. Штарк-Ватцингер назвала эту стипендию "стратегическим инструментом Китая", с помощью которого КНР пытается закрыть технологические бреши за счет получения знаний за рубежом.

"Решение FAU также должно побудить другие учреждения пересмотреть свои отношения сотрудничества с CSC. Здесь исследовательские институты, университеты и посреднические организации несут ответственность, связанную с академической свободой", - заявила она.

Отмечается, что запрет FAU не распространяется на студентов, которые помимо стипендии CSC получили поддержку в других местах. Государственная стипендия КНР подвергается критике, в том числе из-за обязательства ее получателей подписывать гарантии лояльности КНР под угрозой штрафов и других юридических последствий. 

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