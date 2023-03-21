Министр образования Германии посетила Тайвань

Впервые за последние 26 лет в Тайвань приехал член правительства Германии. Визит Беттины Штарк-Ватцингер резко раскритиковали в Пекине. Министр подчеркнула. что речь идет о сотрудничестве в области технологий.

Министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) подписала соглашение о науке и технологиях с Тайванем. Стороны договорились о "расширении сотрудничества на основе демократических ценностей, таких как прозрачность, открытость, взаимодополняемость и академическая свобода", заявила она во вторник, 21 марта, в Тайбэе.

Немецкий министр заявила о "новом этапе в сфере исследований и инноваций" в отношениях с Тайванем. Ее двухдневный визит посвящен "профессиональному обмену" и не связан с "причинами геополитического характера", отметила Штарк-Ватцингер. В министерстве образования Германии указали, что в фокусе поездки в Тайвань находится сотрудничество в исследованиях в области полупроводников, промышленного использования так называемого зеленого водорода, а также аккумуляторов.

Протест Китая в связи с визитом немецкого министра на Тайвань

Речь идет о первом визите в Тайвань члена правительства Германии за последние 26 лет. МИД Китая раскритиковал поездку Штарк-Ватцингер, назвав ее "злонамеренной" попыткой. Пекин выразил "большое недовольство" посольству ФРГ в Китае, а также германскому правительству, заявил официальный представитель китайского ведомства Ван Вэньбинь. Он призвал Берлин незамедлительно прекратить сотрудничество с властями Тайваня, не посылать "ложные сигналы" и не вмешиваться во внутренние дела КНР. Штарк-Ватцингер не прокомментировала протест Пекина.

В МИД ФРГ заявили, что Германия поддерживает тесные и добрые отношения с Тайванем, а визиты министров являются "совершенно нормальными" и не противоречат "политике одного Китая". В последний раз Тайвань посещал в 1997 году министр экономики ФРГ Гюнтер Рексродт (Günter Rexrodt).

Китай не признает независимость Тайваня

Руководство КНР считает Тайвань частью своей страны и относится к острову как к мятежной провинции, отколовшейся в 1949 году. Компартия Китая и председатель КНР Си Цзиньпин объявили "объединение с Тайванем" своей "исторической миссией", которую они намереваются выполнить - при необходимости - с применением военной силы.

В 2022 году Тайвань, несмотря на протесты Пекина, посетила делегация германского бундестага в составе шести депутатов. В ходе пятидневного визита они ознакомились с напряженной ситуацией в сфере безопасности на Тайване, а также с политической и экономической жизнью на острове. Делегацию приняли на самом высоком уровне, они встретились, в том числе, с президентом Цай Инвэнь, вице-президентом Лаем Чинте, министром иностранных дел Джошуа У и главой парламента Ю Сикунь.

Ранее Тайвань также посетила председатель Платы представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и делегация американского Конгресса, что резко обострило напряженность в отношениях между Китаем и США. Китай в ответ провел маневры, на которых отрабатывалась морская и воздушная блокада Тайваня, а также захват этого острова.

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