Полупроводники раздора: Китай вновь угрожает Литве

10 миллионов евро - не очень крупные средства, когда речь идет об инвестициях. Даже для такой небольшой страны, как Литва. И именно из-за этой суммы на минувшей неделе вышел на новый виток конфликт балтийского государства с населением в 2,8 миллиона человек с почти полуторамиллиардным Китаем.

10 миллионов евро выделил литовской компании Teltonika Институт исследований промышленной технологии (Industrial Technology Research Institute), ведущий технологический центр Тайваня. Средства пойдут на развитие производства полупроводников в Литве. Также Тайвань предоставит 24 стипендии для обучения литовских специалистов в этой сфере. Практически одновременно правительство Литвы объявило об открытии торгового представительства в Тайбэе.

Запретное слово "Тайвань"

Представитель МИД Китая потребовал от Вильнюса "строго придерживаться принципа "одного Китая" (то есть официально признавать Тайвань провинцией Китая. - Ред.) и "осторожно подходить ко всему, что касается Тайваня, и со всей серьезностью сохранять политические основы двусторонних отношений". Столь угрожающий тон уже стал нормой для Пекина с тех пор, как китайский режим понизил уровень дипломатических отношений с Литвой в 2021 году.

Вильнюс, здание литовского парламента Фото: Helmut Heuse/dpa/picture-alliance

Это произошло в ответ на выход Литвы из формата 17+1 - созданной по инициативе Китая платформы для диалога Пекина со странами Балтии, Центральной Европы и Балканского полуострова. Тогда же было принято решение открыть в Вильнюсе представительство Тайваня, причем единственное в мире именно под таким названием.

Китайская Республика - таково официальное название Тайваня - признана только 13 государствами мира плюс Ватиканом. Остальные, включая Литву, формально придерживаются принципа "одного Китая". В десятках государств работают миссии Тайваня (фактически - посольства), но все они, чтобы не злить Пекин, носят название "Экономическое и культурное представительство Тайбэя". Лишь в Вильнюсе на табличке у входа в представительство значится слово "Тайвань".

Как поссорились Пекин и Вильнюс

Выход Литвы из формата 17+1 стал результатом ухудшения двусторонних отношений, продолжавшегося несколько лет. Среди его причин и отказ Литвы передать в управление Китаю (фактически - продать) единственный порт страны - Клайпеду, и отказ от сотрудничества с китайским гигантом Huawei в сфере технологии 5G, и возмущение, которое вызвала в Литве попытка китайского посольства помешать проведению в 2019 году на площади кафедрального собора в Вильнюсе демонстрации в поддержку Гонконга. Начиная с 2019 года Департамент государственной безопасности Литвы прямо называет Китай угрозой национальной безопасности. Пять лет назад в этом качестве упоминалась только Россия.

Тайбэй Фото: picture-alliance/dpa/Y. Zhihong

Глава представительства Тайваня в Литве Эрик Хуанг на просьбу DW прокомментировать новый виток напряженности в двусторонних отношениях ответил: "Тайвань имеет право решать, как сотрудничать с нашими хорошими друзьями, такими как Литва. Давление и угрозы не заставят нас изменить политику". Хуанг также сообщил, что другие двусторонние инвестиционные проекты в сфере полупроводниковых, лазерных и других технологий находятся в стадии рассмотрения Экспортно-импортного банка Тайваня и его дочерней компании, которая отвечает за сотрудничество со странами Центральной Европы и Балтии.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, отвечая на письменные вопросы DW, указал, что 10-миллионный проект с Teltonika - первый, но не последний.

"Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества в области микросхем и смежных отраслей. Экономическое сотрудничество и совместные проекты важны не только для Литвы, но и для экономической мощи всей Европы и Тайваня, - написал Ландсбергис. - Мы по-прежнему привержены общеевропейскому подходу к Китаю - только так мы сможем обеспечить устойчивость европейских цепочек поставок и потенциал Европы. Большие или маленькие, мы все - глобальные игроки".

Европейский Союз поддерживает Литву

Упоминание "общеевропейского подхода" неслучайно. Именно Европейский Союз встал на защиту Литвы, когда в 2021 году Пекин объявил стране торговый бойкот. Например, пекинский режим попытался оказать давление на немецкого производителя шин и электроники для автомобилей Continental. Правительство КНР угрожало фирме прекратить покупать продукцию ее предприятия в Каунасе, втором по значению городе Литвы.

ЕС, подержанный Соединенными Штатами, Великобританией, Канадой и Тайванем, обратился с жалобой на Китай во Всемирную торговую организацию. "Мы должны быть в состоянии противостоять любым пагубным авторитарным влияниям во всех сферах и быть в состоянии защищать принципы и бесперебойное функционирование единого рынка ЕС, - отметил Габриэлюс Ландсбергис в ответе DW. - Принятие директивы ЕС о борьбе с принуждением (в сфере торгово-экономических отношений. - Ред.) позволит ЕС лучше подготовиться к любому незаконному давлению со стороны внешних субъектов".

Литва не уступит нажиму Китая

В августе Пекин ввел санкции против заместителя министра коммуникаций и транспорта Литвы Агне Вайцюкевичюте, которая посетила Тайвань вместе с делегацией литовских предпринимателей. Можно ожидать, что и 10 миллионов евро на полупроводники приведут к новым прескрипционным мерам со стороны Китая.

Тем более, что полномасштабное российское вторжение в Украину сделало вопрос о том, кто и где производит полупроводники, стратегически важным для Запада. Блокирование их поставок в Россию было в числе одной из первоочередных мер, принятых США и ЕС. Тайвань - один из мировых лидеров на этом рынке, и правительство Литвы не хочет упустить шанс стать здесь важным игроком.

Производство полупроводников на Тайване Фото: Tao-Chuan Yeh/AFP/Getty Images

В Вильнюсе конфронтация с Пекином стала темой острой внутриполитической дискуссии. Но ни нынешнее правительство, ни оппозиция, если она придет к власти на следующих выборах в 2024 году, скорее всего, не изменят нынешнюю политику. Во-первых, для политического класса и общества в Литве противостояние авторитарным режимам - общая тема, находящаяся за рамками партийной политики. Спорить здесь будут скорее о том, как лучше противостоять России и Китаю, а не противостоять ли вообще.

Во-вторых, реальный экономический ущерб от китайского бойкота оказался для Литвы не очень велик. Тайваньские инвестиции в хайтек могут принести реальную отдачу, особенно в случае налаживания производства полупроводников и микрочипов. Такого рода производства обеспечивают странам особые стратегические позиции, не зависящие от численности населения или объема ВВП.

В-третьих, и главных, конфликт с Китаем для Литвы - элемент защиты своего суверенитета. Это сильно укрепило ее авторитет в Соединенных Штатах. Ведь противостояние с пекинским режимом стало и для демократов, и для республиканцев главным элементом внешней, военной и экономической политики на десятилетия вперед.

"Политические возможности, которые имеют в Вашингтоне представители Литвы, намного превосходят то, на что могла бы рассчитывать центральноевропейская страна с населением меньше трех миллионов, - заметил в беседе с корреспондентом DW информированный вашингтонский инсайдер. - Литовцы для американцев всегда были одними из главных союзников в НАТО и в ЕС. Противостояние с китайцами эту репутацию существенно укрепило".

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