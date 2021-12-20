Китай шантажирует немецкую фирму Continental из-за завода в Литве

Крупная немецкая компания стала жертвой нарастающего политического конфликта между Китаем и Литвой. Чтобы наказать маленькую прибалтийскую страну за открытие в ноябре в своей столице представительства Тайваня, власти КНР начали давить на фирму Continental - одного из мировых лидеров на рынке автомобильных шин и компонентов для автопрома, имеющую производственные площадки в 58 странах, в том числе в России. Пекин потребовал от концерна из Ганновера не поставлять больше на китайский рынок продукцию, изготовленную на его заводе в литовском Каунасе.

Евросоюз готов пожаловаться на Китай в ВТО

Первым об этом шантаже со стороны китайского государства сообщило агентство Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника. Сама компания Continental никаких официальных заявлений пока не делала, опасаясь, видимо, еще больше обострить ситуацию. МИД КНР отрицает оказание давления на международные концерны, но объявляет Литву ненадежным партнером для китайских предприятий из-за ее позиции в отношении Тайваня, который коммунистический Китай считает частью своей территории.

Вильнюс, 18.11.2021. Сотрудники представительства Тайваня перед свои офисом

Однако политическая реакция в Берлине и Брюсселе говорит о том, что информация соответствует действительности. По данным Reuters, министерство экономики ФРГ созывает экстренное совещание, а представитель Европейской комиссии (ЕК), исполнительного органа Евросоюза, заявил, что "подобная практика неприемлема и должна быть отменена". Если этого не произойдет, подчеркнул он, то ЕК направит официальную жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Более того, давление на Continental - не единичный случай, а, судя по всему, часть широкомасштабной кампании властей КНР. Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), головная организация деловых кругов ФРГ, сообщило Reuters, что под запрет попала продукция и других немецких экспортеров, содержащая изготовленные в Литве компоненты. Одновременно Пекин стремится предотвратить поставку произведенных в Китае деталей и оборудования на литовские дочерние предприятия компаний из Германии.

BDI: Китай фактически объявил Литве торговый бойкот

По данным Reuters, в той или иной мере затронутыми оказались свыше десяти немецких фирм, главным образом из автомобильной отрасли и аграрной сферы. "Новейшие меры Китая против Литвы начинают приобретать характер торгового бойкота, имеющего последствия для всего ЕС, - заявляют в BDI. - Мы очень озабочены тем, насколько быстро ухудшаются отношения между ЕС, а также отдельными странами ЕС, и Китаем".

За полгода до избрания канцлером ФРГ Олаф Шольц был гостем ежегодного конгресса BDI

В то же время эта влиятельная предпринимательская организация, еще три года назад призывавшая власти ФРГ и ЕС дать отпор госкапитализму КНР и его международной экспансии, подчеркивает: "Для BDI совершенно ясно, что нарушение цепочек создания добавленной стоимости, составляющих суть внутреннего рынка ЕС, неприемлема".

Лоббисты интересов немецкого большого бизнеса требуют от стран Евросоюза выработать в ответ на действия Пекина единую линию и выражают уверенность, что "в долгосрочном плане эскалация с китайской стороны станет фатальным голом в свои ворота".

Завод Continental в Каунасе - крупнейший индустриальный проект в Литве

Пока же Continental укомплектовывает отправляемую в Китай продукцию деталями, изготовленными на других своих предприятиях, сообщает экономическая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне. По их словам, это вряд ли приведет к сокращению производства на заводе в Каунасе, поскольку он выпускает разнообразную автомобильную электронику не столько для китайского, сколько для европейского рынка.

Производство автомобильной электроники на заводе Continental в Ганновере

У Continental имеются по всему миру еще 30 предприятий по выпуску именно автомобильной электроники. Однако спрос на нее неуклонно растет, в том числе из-за бурного развития автоматизированного, а в перспективе и автономного вождения. Поэтому немецкий концерн еще летом 2018 года приступил к строительству завода в Каунасе с намерением вложить в него в течение пяти лет 95 млн евро и создать около 1000 рабочих мест.

На церемонию начала строительства приезжала президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, а первую производственную линию осенью 2019 года торжественно запускал сменивший ее на посту главы государства Гитанас Науседа. Это свидетельствует о большом значении предприятия, ставшего крупнейшим инвестиционным проектом в литовском индустриальном секторе за два десятилетия.

Так что с точки зрения Пекина цель для нанесения ощутимого ущерба экономике Литвы в отместку за ее фактическое признание независимости Тайваня выбрана правильно. Теперь новому правительству Германии и Евросоюзу предстоит найти политическое решение конфликта - или принять действенные меры для защиты интересов и поддержки как каунасского завода Continental, так и в целом литовского и немецкого бизнеса.

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