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В ФРГ по стипендии: как живет участник "протестов студентов"

Татьяна Швайцер
26 мин. назад

Прохор Новицкий - один из студентов МГЛУ, которого задерживали на протестах. В Беларуси он не смог получить диплом из-за репрессий. Сегодня он учится в Германии по престижной стипендии.

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Прохор Новицкий
Прохор НовицкийФото: Tatjana Schweizer/DW

Когда Прохор вспоминает о студенческих протестах 2020 года, с его лица не сходит улыбка. "Именно таким я представляю себе настоящее студенчество, - говорит он. - Когда у людей есть определенная цель, когда их что-то объединяет и они вместе ищут выход из ситуации".

В сентябре 2020 года Минский государственный лингвистический университет стал центром студенческих протестов в Беларуси. Будущие учителя и переводчики регулярно собирались на территории университета, требовали честных выборов и прекращения насилия. Уже в первые дни демонстраций студентов задерживали люди в масках и без опознавательных знаков. 

"Это было ужасно, - говорит Прохор, которого 4 сентября 2020 года вместе с четырьмя другими студентами задержали прямо в здании университета и привезли в отделение милиции. - Мы испугались, конечно, потому что мы слышали разные истории об Окрестина". Но через несколько часов студентов, по словам Прохора, “забрали на машинах из университета". 

"Дело студентов"

Несмотря на задержание, Прохор не переставал заниматься активизмом. Продолжали протестовать и другие студенты - кого-то арестовывали, кого-то отчисляли. Ситуация обострилась 12 ноября 2020 года, когда сотрудники КГБ задержали в Минске одиннадцать студентов и одного преподавателя. Всех в последствии обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок" и приговорили к лишению свободы на срок от двух до двух с половиной лет. 

"После этого я понял, что становится небезопасно, - говорит Прохор, близкие друзья которого тоже стали фигурантами "дела студентов". - Нам дали четко понять, что нас уже не воспринимают как детей и нам грозят реальные сроки".

Эмиграция вместо тюрьмы

Прохор говорит, что никогда не хотел жить за границей, до получения диплома МГЛУ ему оставался лишь год. Однако студент понял, что оставаться в Беларуси для него небезопасно. Сначала он, как и многие, уехал в Грузию. Позже парень нашел волонтерский проект в Германии, думал, что уже через год он сможет вернуться домой. Но когда проект закончился, ситуация в Беларуси только ухудшилась - репрессии усилились, в соседней Украине началась война. Возвращение на родину откладывалось. 

"Я подумал, что не успел получить образование в Беларуси и, возможно, мой выход - получить его здесь и привезти крутой европейский диплом в крутую новую Беларусь", - говорит Прохор. 

Учеба в Германии бесплатная, но чтобы получить визу, нужно иметь деньги на повседневные нужды - чуть более десяти тысяч евро в год. Талантливые и активные студенты могут претендовать на различные стипендии - безвозмездную финансовую поддержку государственных или частных фондов. Прохор поступил в Потсдамский университет и получил стипендию от фонда GFPS, который на протяжении почти двух десятков лет дает белорусам шанс временно поучиться в Германии. Финансирование Прохор получил на год, в месяц он получает 934 евро. Этого ему хватает не только на съем жилья и базовые нужды, но и на небольшие путешествия.

Прохор мечтает вернуться в Беларусь
Прохор мечтает вернуться в БеларусьФото: Tatjana Schweizer/DW

"Конечно, это несравнимо со стипендией в Минске. Ее мне хватало, чтобы заплатить за общежитие, проездной, после чего у меня оставалось на неделю жизни. То есть без подработки было довольно трудно", - рассказывает Прохор. 

Привезти европейский диплом 

Студентов, которые получают стипендии для учебы, в Германии всего около четырех процентов. Большинство обеспечивают себя сами - в стране несложно найти студенческую подработку и совмещать ее с учебой. Стипендия Прохора скоро закончится, и сейчас он ищет другие возможности продлить студенческую визу. 

В Германии Прохор, как когда-то в минском инязе, учится на специальности "Компьютерная лингвистика". Знания, приобретенные в МГЛУ, помогают ему. "Но я не могу сказать, что я сильнее других студентов. Я понимаю, что знаю материал, но мне нужно выучить его заново на немецком языке. И все это отнимает столько же времени, как учить с нуля на родном языке", - рассказывает студент.

Сравнивая две системы образования - белорусскую и немецкую - Прохор говорит, что не может сказать, что какая-то из них хуже или лучше: "Они просто разные. В Беларуси у меня были такие же преподаватели, как и здесь -  которые хотели передать нам свои знания. Возможно, не у всех так было. Но и в Германии также есть и хорошие, и плохие преподаватели".

Прохор учится в Подтсдаме
Прохор учится в ПодтсдамеФото: Tatjana Schweizer/DW

В Германии Прохор продолжает сотрудничать с белорусскими правозащитными организациями, помогает политзаключенным. Правда, сегодня вся работа проходит онлайн. Его деятельность пока что связана исключительно с Беларусью. "Как бы это ни звучало, я не хочу делать счастливыми людей здесь. Когда я в Беларуси кого-то делаю счастливым, я сам становлюсь счастливым. А здесь, к сожалению, я этого пока не чувствую", - делится Прохор. Он мечтает вернуться в Беларусь, а пока это невозможно - делать проекты для белорусов за границей. 

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