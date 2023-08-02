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Немецкие студенты разделись прямо в университете

Марина Борисова
3 августа 2023 г.

24 студента Веймарского университета сняли в летнем семестре короткометражные фильмы о сексе. Им была дана полная свобода - и никаких табу. DW рассказывает, что из этого вышло.

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Искусство "шибари"
Архивное фотоФото: Pond5/IMAGO

В немецких университетах завершается летний семестр: сданы проекты, экзамены, курсовые. Почти три миллиона человек обучаются в немецких вузах, из них чуть более четырех тысяч - в одном из самых известных: в Веймарском университете Баухауса. И вот его студенты сняли в летнем семестре сразу несколько порнографических фильмов. В стенах одного из самых известных университетов в Германии!

24 студента известного не только в Германии, но и за ее пределами Веймарского университета Баухауса приняли участие в проекте "Porn ist politsch" ("Порно - это политика") в рамках образовательного предложения "Баухаус. Модули". Это предложение рассчитано на всех учащихся и организовывается "студентами для студентов", пояснили DW в университете. 

Проект по переосмыслению порнографии стартовал еще в апреле

"Порнография может многому научить", - было анонсировано еще в апреле, перед стартом проекта. "Из нее можно много узнать о нашем обществе. Porn - это художественное представление, это кино, Porn - это политика", - значилось в описании проекта. За участие в семинаре студенты получили баллы, которые зачитываются в бакалаврской или магистерской программах. Регулярное посещение занятий (они проводились с апреля по июль раз в неделю, еще несколько семинаров было организована блоками) и сдача своего фильма-проекта, подготовленного в команде, - таковы были условия участия. "Вместе с порноактерами и порноактрисами, продюсерами и режиссерами мы будем работать над сценарием собственных порно и снимать свое кино", - обещал анонс семинара.

Как и в какой форме? Участникам семинара была предоставлена полная свобода. И никаких табу! Для участия в проекте пригласили и берлинскую художницу-мастера искусства "шибари" (на заглавном фото), известную в порноиндустрии, Анн Антидоте (Ann Antidote).

Веймарский университет
Веймарский университетФото: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Как заявила одна из менторов проекта Ина Вайзе (Ina Weise) немецкому изданию Bild: "Учащиеся были перед и за камерой. Они сами организовали этот семинар и сняли в группах пять художественных, чувственных и экспериментальных фильмов". Интересно, что идея такого семинара родилась из студенческого протеста. Из-за сокращения расходов в Университете имени Фридриха Шиллера в Йене (Friedrich-Schiller-Universität Jena) решили закрыть факультет истории полов. Недовольные студенты, среди которых были и учащиеся Веймарского университета, в декабре забаррикадировали лекционный зал на две недели. Из протеста и родилась идея семинара. 

Участвующим в семинаре студентам факультетов искусства и дизайна, а также архитектуры и градостроительства было предложено самим написать порносценарий в группах, что дало им свободу выбора художественных и технических средств. Важным аспектом проводимого мероприятия действительно стало участие порноисполнителей, продюсеров и режиссеров. "Они были приглашены в качестве экспертов, которые делились своими знаниями со студентами в течение всего семестра. Во время реализации киноработы присутствовали только студенты", - подчеркнули в ответ на вопрос DW организаторы.

Все ли довели проект до конца? В вузе заявили, что "большинство студентов остались. Уровень отсева не был выше, чем в предыдущих модулях Баухауса, которые студенты прошли в предыдущих семестрах". Во время реализации художественных проектов у студентов была возможность привнести свои идеи в производство короткометражных фильмов, что привело к чувству сопричастности и способствовало общей мотивации. В целом была создана атмосфера, основанная на взаимоуважении. Сочетание серьезного изучения теоретических основ и в то же время творческой свободы обеспечило участникам успех в приобретении нового опыта, отметили в немецком университете. 

Что касается табу, то к ним участники проекта подошли серьезно. Как отметили в вузе, "в академическом или художественном обсуждении таких вопросов, как пол, сексуальность и феминизм, границы часто определяются иначе, чем в другом социальном контексте. В образовательном контексте, особенно когда речь идет о квир-феминистской порнографии, можно решать и обсуждать вопросы, которые считаются табуированными или спорными в других публичных или социальных обстоятельствах".

Но и в рамках образовательного процесса существуют границы дозволенного и этические установки. Так, в рамках семинара использовались примечания к содержанию и триггерные предупреждения, чтобы информировать участников о потенциально чувствительном контексте и дать им возможность подготовиться к его восприятию. За реализацией, конечно, наблюдают менторы, а в данном конкретном проекте своим опытом делились представители порноиндустрии.

Квир-порнография и феминизм 

Как отметили организаторы семинара, одной из главных задач было исследовать потенциал квир-феминистской порнографии. Как такая порнография может взломать патриархальные структуры в нашем обществе? Теоретические основы студенты изучали на базе гендерных исследований. "Участникам было предложено проанализировать характеристики, функции и последствия порнографии на индивидуальном и общественном уровне, особенно в связи с патриархальными структурами и гендерными ролями. В результате готовые работы представляют собой художественные произведения, которые чутко и экспериментально касаются таких тем, как телесность, близость, чувственность и бодипозитив", - ответили на запрос DW в университете. 

Результаты своей работы студенты представили в конце июля в рамках ежегодного летнего показа "summaery2023". Всего здесь можно было увидеть 180 проектов. 4500 посетителей пришли посмотреть на достижения немецких студентов. Многие из проектов были посвящены экологии. Что же касается результатов порно-семинара, то студенты представили их в конце семестра, а сейчас направляют на кинофестивали. Однако широкой общественности фильмы пока не доступны, заявили DW в университете.  В вузе проект был воспринят положительно, заверили представители университета.

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